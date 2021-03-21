Александр Лукашенко: «Мы мало говорили о том, что мы выдержали в этой истории, что мы потерпели»

Про исторические аналогии и параллели шла речь и на встрече Президента с журналистами в Мире – это как раз западная часть Беларуси, Гродненская область. У Александра Лукашенко спросили, не находит ли он сходств в процессах тогда и сейчас?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часть у России была, часть в Польше – какая тут была самостоятельность? Никакая. Еще тогда, до всех этих бурных событий, чуял нутром, у меня не было фактов так, как сейчас, но чуял, что нас начинают рвать. И я часто говорил о том, что Беларусь на разрыв. Мы никогда не станем ни перед кем на колени, даже перед братьями. При мне этого не будет. Не будет! Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться, мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах.

Александр Лукашенко: ещё до всех этих бурных событий чуял нутром, что нас начинают рвать

Мы мало говорили о том, что мы выдержали в этой истории, что мы потерпели. А у нас, на нашей земле – пришли, сжигали тысячи в деревнях, сараях и прочее. Это был самый настоящий страшный геноцид. Пришли, раздавили страну, уничтожили – никто не защитил – и ушли через четыре года. Представьте, в какой ситуации жили наши люди – ужас, кто в землянках, кто где – кто как мог. То есть мы этого добра хлебнули. Поэтому в Год народного единства от вас ничего больше не надо. И от нас.

Александр Лукашенко: мир одурел, люди в этом мире потеряли ориентацию. Не надо бросаться в разные стороны

Мы должны понимать, что это наш клочок земли. Надо это пережить, нам надо поближе быть друг к другу. Конечно, все мы не будем рядом. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя. Конечно, есть такие, которым многое не нравится. Ну, надо потерпеть – большинство подавляющее хотят жить мирно и спокойно.