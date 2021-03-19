Александр Лукашенко: мир одурел, люди в этом мире потеряли ориентацию. Не надо бросаться в разные стороны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом предприятия «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
В любом случае главное, чтобы белорусы делали свой выбор без помощи заинтересованных доброжелателей извне. Неудивительно, что тему единства подняли именно в Гродно. Здесь исторически много жителей с польскими корнями. Но ни этих людей, ни эти земли, ни какие-либо другие наши мы отдавать не намерены.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны понимать, что это наш клочок земли. Поэтому надо быть ближе друг к другу, надо это пережить. Мир ошалел, Володя. Мир одурел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны, поэтому я и объявил этот Год народного единства – нам надо поближе быть друг к другу. Конечно, все мы не будем рядом.
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Конечно, есть такие, которым многое не нравится. Ну, надо потерпеть – большинство подавляющее хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди под 80 %, больше 70 % боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя.
Алена Сырова:
Быть вместе несмотря на разность взглядов, стараться понять и услышать друг друга в Год народного единства – это особенно важно, если мы, конечно, хотим остаться хозяевами в своем доме, как бы это пафосно ни звучало. Цельность изнутри – единственный способ выстоять под внешними натисками и сохранить себя.
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