Александр Лукашенко: мир одурел, люди в этом мире потеряли ориентацию. Не надо бросаться в разные стороны

Алена Сырова, корреспондент: В любом случае главное, чтобы белорусы делали свой выбор без помощи заинтересованных доброжелателей извне. Неудивительно, что тему единства подняли именно в Гродно. Здесь исторически много жителей с польскими корнями. Но ни этих людей, ни эти земли, ни какие-либо другие наши мы отдавать не намерены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны понимать, что это наш клочок земли. Поэтому надо быть ближе друг к другу, надо это пережить. Мир ошалел, Володя. Мир одурел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны, поэтому я и объявил этот Год народного единства – нам надо поближе быть друг к другу. Конечно, все мы не будем рядом.

Александр Лукашенко: у меня два человека моих – они могут участвовать в президентских выборах. Будут крепкими кандидатами

Конечно, есть такие, которым многое не нравится. Ну, надо потерпеть – большинство подавляющее хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди под 80 %, больше 70 % боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя.