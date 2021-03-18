Вячеслав Данилович: «Польские правящие элиты идут на конфронтацию, разжигание противостояния в сфере исторической памяти»

Эту тему обсудили в Академии наук 18 марта, в день, когда ровно 100 лет назад Варшава и Москва подписали мирный договор. С того момента на целые 18 лет западные белорусские земли оказались под польской оккупацией. Историческая оценка тех событий сегодня велась в контексте нынешней ситуации в отношении к народной памяти.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

События заключения Рижского мирного договора, его отголоски по сегодняшний день мы можем наблюдать в связи с тем, что, как вы знаете, польские элиты, часть тех элит, выставляют определенные претензии, говорят о том, что Западная Беларусь, Западная Украина – это, фактически, зона польского влияния. Даже пытаются распространить это влияние на всю Беларусь. Безусловно, для нас такие вещи неприемлемы. Для нас Рижский мирный договор – это трагическая страница, а события осени 1939 года, когда произошло воссоединение нашего народа, это акт исторической справедливости. Это для нас, безусловно, ценно. Сегодня, опять же, мы видим, что, фактически, польские правящие элиты идут на конфронтацию, разжигание противостояния в сфере исторической памяти.

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