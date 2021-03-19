«Мы категорически отвергаем такие подходы». Какое заявление готовят страны ОДКБ?

Новости Беларуси. Страны ОДКБ готовят заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы. В Совете Республики 19 марта прошло заседание Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи Организации по политическим вопросам и международному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После прошедших в августе 2020-го президентских выборов Беларусь столкнулась с беспрецедентным внешним давлением и попытками вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Используя СМИ, наши западные партнеры пытались убедить мировую общественность в недемократических подходах проведения избирательной кампании, хотя выборы проходили в соответствии с национальным законодательством и универсальными международными обязательствами. Впрочем, многие постсоветские государства сталкивались с такой ситуацией. В связи с этим белорусские парламентарии предлагают обсуждение возможных мер противодействия таким явлениям.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Мы категорически отвергаем такие подходы, и особое внимание следует уделить тому, что информационные ресурсы, социальные сети сейчас начинают использовать политическую цензуру онлайн-контента. Таким образом идет прямое или косвенное вмешательство в избирательные процессы наших стран.