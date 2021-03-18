Вадим Гигин о Рижском договоре: мы должны помнить это, помнить эту чёрную трагическую страницу

Эту тему обсудили в Академии наук 18 марта, в день, когда ровно 100 лет назад Варшава и Москва подписали мирный договор. С того момента на целые 18 лет западные белорусские земли оказались под польской оккупацией. Историческая оценка тех событий сегодня велась в контексте нынешней ситуации в отношении к народной памяти.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Беларусь была отстранена от решения вопросов о своей территории, о своей границе, и белорусское общество переживало это крайне тяжело. Была большая культурная, историческая травма. Это отразилось практически во всей белорусской литературе, на это отреагировали Янка Купала, Якуб Колас, все политические силы. И вот этот период, который затем наступил с 1921 по 1939 год, – это было время напряженной борьбы за объединение белорусского народа. Мы должны помнить это, помнить эту черную трагическую страницу Риги, и должны помнить ту освободительную борьбу и победу, которая была одержана 17 сентября 1939 года.