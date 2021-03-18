Вадим Гигин о Рижском договоре: мы должны помнить это, помнить эту чёрную трагическую страницу

Новости Беларуси. Рижский мирный договор – это трагическая страница в истории Беларуси. К такому мнению пришли участники международной научной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рижский мирный договор – это трагическая страница в истории Беларуси. К такому мнению пришли участники международной научной конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эту тему обсудили в Академии наук 18 марта, в день, когда ровно 100 лет назад Варшава и Москва подписали мирный договор. С того момента на целые 18 лет западные белорусские земли оказались под польской оккупацией. Историческая оценка тех событий сегодня велась в контексте нынешней ситуации в отношении к народной памяти.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Беларусь была отстранена от решения вопросов о своей территории, о своей границе, и белорусское общество переживало это крайне тяжело. Была большая культурная, историческая травма. Это отразилось практически во всей белорусской литературе, на это отреагировали Янка Купала, Якуб Колас, все политические силы. И вот этот период, который затем наступил с 1921 по 1939 год, – это было время напряженной борьбы за объединение белорусского народа. Мы должны помнить это, помнить эту черную трагическую страницу Риги, и должны помнить ту освободительную борьбу и победу, которая была одержана 17 сентября 1939 года.
Бесспорно, Рижский мирный договор – поучительный урок для белорусского народа. Тогда судьбой нашей страны распоряжались другие державы, наша территория была разделена. Факт последующего воссоединения 17 сентября 1939 года глубоко ценит нынешнее поколение. По мнению большинства, именно эта дата в Беларуси должна стать Днем народного единства.