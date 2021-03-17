Григорий Азарёнок: «В Беларуси есть несколько скорбных и позорных дат»

Новости Беларуси. 18 марта исполняется 100 лет одной из самых трагичных дат в истории Беларуси – подписание Рижского мирного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате западные земли нашей страны на долгих два десятилетия оказались под польской оккупацией. Не зря сейчас многие сходятся во мнении, что именно дата 17 сентября должна стать Днем народного единства. В этот день начался освободительный поход Красной Армии, и белорусы воссоединились. О памятных днях и уроках истории новый выпуск программы «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Завтра для Беларуси печальный юбилей. 100 лет исполнится Рижскому мирному договору. Когда наша страна потеряла свои земли. Когда польские оккупанты воплотили свою давнюю мечту – получили свою квазиимперию.

Григорий Азаренок:

Но что предшествовало этому? Революция. Когда государство окунулось в пучину хаоса и анархии. Когда прозвучали слова «Кругом измена, трусость и обман». Когда страна начала распадаться. Сначала к власти пришла Тихановская XX века – Керенский. Так называемое Временное правительство. И оно только и делало, что болтало, болтало, болтало. Армия разваливалась, полиции не осталось, немцы наступали. А Керенский бесконечно любовался собой и разговаривал. О демократии, о правах и свободах. Пока не пришлось надеть бабское белье и бежать.

Григорий Азаренок:

А в Беларуси в то время объявились авантюристы. Их имен никто не знал тогда, никто не знает и сейчас. Рада БНР. Клавдий Дуж-Душевский пририсовал одну полоску к польскому флагу и получился символ нашего вечного позора. Знак беды. Так они и идут по жизни вместе – знак беды и «день вони». А затем нас разорвали. По-живому разорвали: территории, земли, семьи. Случилось это 100 лет назад. Закономерность, которая подтверждается из века в век: вслед за бунтами и мятежами идут война, голод и развал.