Григорий Азарёнок: «В Беларуси есть несколько скорбных и позорных дат»
Новости Беларуси. 18 марта исполняется 100 лет одной из самых трагичных дат в истории Беларуси – подписание Рижского мирного договора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате западные земли нашей страны на долгих два десятилетия оказались под польской оккупацией. Не зря сейчас многие сходятся во мнении, что именно дата 17 сентября должна стать Днем народного единства. В этот день начался освободительный поход Красной Армии, и белорусы воссоединились.
О памятных днях и уроках истории новый выпуск программы «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
Завтра для Беларуси печальный юбилей. 100 лет исполнится Рижскому мирному договору. Когда наша страна потеряла свои земли. Когда польские оккупанты воплотили свою давнюю мечту – получили свою квазиимперию.
Григорий Азаренок:
Но что предшествовало этому? Революция. Когда государство окунулось в пучину хаоса и анархии. Когда прозвучали слова «Кругом измена, трусость и обман». Когда страна начала распадаться.
Сначала к власти пришла Тихановская XX века – Керенский. Так называемое Временное правительство. И оно только и делало, что болтало, болтало, болтало. Армия разваливалась, полиции не осталось, немцы наступали. А Керенский бесконечно любовался собой и разговаривал. О демократии, о правах и свободах. Пока не пришлось надеть бабское белье и бежать.
Григорий Азаренок:
А в Беларуси в то время объявились авантюристы. Их имен никто не знал тогда, никто не знает и сейчас. Рада БНР. Клавдий Дуж-Душевский пририсовал одну полоску к польскому флагу и получился символ нашего вечного позора. Знак беды. Так они и идут по жизни вместе – знак беды и «день вони».
А затем нас разорвали. По-живому разорвали: территории, земли, семьи. Случилось это 100 лет назад. Закономерность, которая подтверждается из века в век: вслед за бунтами и мятежами идут война, голод и развал.
Григорий Азаренок:
В Беларуси есть несколько скорбных и позорных дат. День подписания Рижского договора, когда судьбу нашу решали за нас. 8 декабря 1991-го, когда на нашей земле алкоголики, проходимцы, холуи и авантюристы подписывали смертный приговор великой державе. И 25 марта, когда под прикрытием суверенитета ноунеймы от интеллигенции продались западным оккупантам.
Но у нас есть и великие даты. 22 июня 1941 года. Когда мы встретили грудью удар самой сильной армии мира. Да, это день памяти и скорби. Но это и великий день. Когда пограничники и защитники Брестской крепости приняли смертный бой, блицкриг уже был сорван. У нас есть 17 сентября. Когда Красная Армия вступила в освободительный поход и вернула белорусам их родину. У нас есть 9 Мая. Когда мы, именно мы, победили нацистов и их бчб-прислужников.
Их потомки, потомки проигравших полицаев, потомки оккупантов, в прошлом году захотели взять реванш. Но были разгромлены так же, как и их предшественники. Помните, предатели, 9 Мая. Мы всегда можем повторить. И никогда больше за нас нашу судьбу решать не будут.