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Григорий Рапота освобождён от должности госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев

19 марта 2021 21:11
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Новости Беларуси. Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот пост назначен экс-посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев освобождён от должности посла России в Беларуси

Григорий Рапота освобождён от должности госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев-1

Соответствующее постановление «О Государственном секретариате», в котором и прописаны эти кадровые перестановки, подписал председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко. 19 марта также принята Директива № 1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.

# Беларусь-Россия # Григорий Рапота # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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