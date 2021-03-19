Григорий Рапота освобождён от должности госсекретаря Союзного государства. На этот пост назначен Дмитрий Мезенцев

Новости Беларуси. Григорий Рапота освобожден от должности госсекретаря Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот пост назначен экс-посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Соответствующее постановление «О Государственном секретариате», в котором и прописаны эти кадровые перестановки, подписал председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко. 19 марта также принята Директива № 1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.