Александр Лукашенко: ещё до всех этих бурных событий чуял нутром, что нас начинают рвать

Алена Сырова, корреспондент: Самоощущение, осознание своей принадлежности к нашему народу, не мешало бы позаимствовать тем соотечественникам, кто упорно делит нас, белорусов, на своих и чужих, выстраивая незримые границы. Это не может не беспокоить тех, кто как минимум помнит историю. В 2020 году мы снова как никогда близко оказались на грани раскола.

Вчера в СМИ основной темой было обсуждение Рижского мирного договора 1921 года, по которому Беларусь, по сути, была разделена между Россией и Польшей. Не считаете ли вы каким-то стечением обстоятельств то, что Беларусь сегодня столкнулась с серьезным вызовом?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, я думаю, ты мой сторонник, ты тоже не хочешь, чтобы вот эта полосочка от Минска до Мозыря туда, до Припяти, осталась нашей. И какая она наша была? Ну да, мы там топтались на ней и так далее. Но, если часть у России была, часть в Польше – какая тут была самостоятельность? Никакая.

Президент Беларуси: сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко оказался прав

Ну, видно, ты накануне выборов мои выступления не отслеживал внимательно. А я ведь еще тогда, до всех этих бурных событий, чуял нутром, у меня не было фактов так, как сейчас, но чуял, что нас начинают рвать. И я часто говорил о том, что Беларусь на разрыв. При мне этого не будет. Не будет! Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться, мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах, поверьте.