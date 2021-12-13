«Звучала инициатива, чтобы тех, кто уехал из Беларуси якобы защищать её интересы, лишать гражданства». Введут ли такую норму?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим про приобретение гражданства. Не так давно звучала инициатива, чтобы тех, кто уехал из Беларуси якобы защищать ее интересы, лишать гражданства. Можем решиться на такое? Стоит ли или эти люди и так сами себя наказали?





Иван Мамайко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Что такое гражданство? Это правовые взаимоотношения, которые устанавливаются между государством и гражданами и подразумевают собой целый комплекс прав, обязанностей и взаимных требований. Исходя из этого посыла, это посыл общеевропейский, общемировой. Вы понимаете, термин «гражданство» имеет историческое обоснование. Есть разница между подданством, гражданством и так далее. Исходя из этого посыла, теоретически, если одна из сторон начинает активно противодействовать, активно стремиться к тому, чтобы вторая сторона фактически была уничтожена, конечно, у второй стороны есть право отреагировать соответствующим образом.



Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Они ведут информационную спецоперацию в отношении нашей страны.



Иван Мамайко:

Здесь грань для определенных выводов. Сгоряча такие решения никто принимать не будет. В любом случае будет подход индивидуальный, по каждому отдельно взятому случаю ситуация влечет за собой череду юридических нюансов, международно-правовых отношений и так далее. Профессионалы могут порассуждать более конкретно.





Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

Шаг номер раз мы уже сделали. Мы фактически в законе – парламент поддержал, Президент подписал – ввели соответствующую норму, что если ты приобрел гражданство по каким-то основаниям и в последующем осуждаешься на территории Республики Беларусь или другого государства за определенный комплекс преступлений, то тебя на основании указа Президента можно лишить гражданства Республики Беларусь. Это просто касалось тех лиц, которые натурализовались.



Кирилл Казаков:

Это во всех странах так. Только Ассанж был лишен американского гражданства.



Алексей Бегун:

В силу последних обстоятельств и роста в мире экстремизма многие страны сейчас задумываются. Законодательство о гражданстве такое архаичное, в некоторых странах оно еще прошлого века. И они не собираются в силу толерантности его менять, но мир же идет дальше. Появляются новые вызовы и угрозы. Государство как система должно тоже перестраивать свои законы не под те старые кальки, а под новые требования и реалии.





Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Я абсолютно согласен. Законодательная система в нынешнее время будет очень быстро меняться. Мы не успеваем реагировать на все риски, вызовы и угрозы, в том числе национальной безопасности. Никто не думал, что такое может быть, а оно получилось. Эти люди, уехав туда, сейчас оттуда льют помои, пытаются призывать к санкциям против своего государства. Даже есть те, кто всю жизнь находится в оппозиции, и то говорят, что они ненормальные. Как можно рубить сук, на котором ты сидишь? Не понимаю. У них это игра какая-то. Государство, имея эти взаимоотношения, должно наказывать этих людей. Один из вариантов будет рассматриваться, я думаю, что специалисты придут к общему знаменателю.



Кирилл Казаков:

Цивилизованно ли лишать гражданства?