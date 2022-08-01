Зубра почти не стреляют – каких животных любят браконьеры в Беларуси?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Многие люди беспокоятся, что есть те, кого мы называем браконьерами. Те, кто незаконно отстреливает, убивает животных. И глава Госинпекции сам говорил о том, что такие факты есть. В том числе они связаны с какими-то коррупционными моментами. Как вы с этим собираетесь бороться?

Владимир Дамбовский, начальник отдела охраны животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

В Госинспекции на постоянной основе борются с браконьерством. Это и комплекс мероприятий – как полевых, так и в рамках проверки организаций. Конечно, основная работа – это работа в полях. Это надо выехать, где-то какие-то засады устроить с применением технических средств. Все то, что планируют браконьеры, чтобы совершить свои действия незаконные, инспекторы пресекают путем контрмер. Это надо изучение местности, изучение населения. Различные аспекты, которые помогают справиться, криминогенная обстановка. Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, кого у нас больше всего стреляют, на кого больше всего охотятся? Владимир Дамбовский:

Чаще всего это копытные виды охотничьих животных, которые для жажды наживы. Кабан, лось, олень благородный, косуля. Наиболее часто встречаются эти виды животных, у браконьеров излюбленные. Кирилл Казаков:

Когда в последний раз того же зубра контрабано убили? Владимир Дамбовский:

Зубра, к счастью, браконьеры не так часто добывают, поскольку это дорого.