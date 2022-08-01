Прямой эфир

Почему колбаса из зубрятины – это нормально даже по законам Красной книги?

01 августа 2022 18:34
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Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
То есть, я понимаю, что у нас Гродненский мясокомбинат делает зубрятину, это нормально?  

Почему колбаса из зубрятины – это нормально даже по законам Красной книги?-1

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:  
Насчет зубрятины, это единственный вид, который включен в Красную книгу и имеет бинарный статус. Это значит, что есть основной генофонд зубров, и есть резервный генофонд. Основной – это те, которые включены в Красную книгу, они охраняются, они молодые, они участвуют в воспроизводстве, они важны для стада в общем. А есть резервный генофонд – это старые зубры, больные зубры, это некоторые телята.  

Кирилл Казаков:  
Те, которых отстреливают?  

Татьяна Железнова:  
Это те, которых можно отстрелять.  

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# Животные # общество # Кирилл Казаков # Татьяна Железнова # Фотофакт

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