Почему колбаса из зубрятины – это нормально даже по законам Красной книги?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть, я понимаю, что у нас Гродненский мясокомбинат делает зубрятину, это нормально?
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Насчет зубрятины, это единственный вид, который включен в Красную книгу и имеет бинарный статус. Это значит, что есть основной генофонд зубров, и есть резервный генофонд. Основной – это те, которые включены в Красную книгу, они охраняются, они молодые, они участвуют в воспроизводстве, они важны для стада в общем. А есть резервный генофонд – это старые зубры, больные зубры, это некоторые телята.
Кирилл Казаков:
Те, которых отстреливают?
Татьяна Железнова:
Это те, которых можно отстрелять.
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