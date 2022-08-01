Почему колбаса из зубрятины – это нормально даже по законам Красной книги?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть, я понимаю, что у нас Гродненский мясокомбинат делает зубрятину, это нормально?