Возможно ли восстанавливать популяции и регулировать их? Вот как это происходит в Беларуси

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Кирилл Казаков, СТВ:

Красная книга – это верх безумного отношения к животным, потому что если человек придумал Красную книгу, в которой вписал те виды животных, которые исчезают, то, наверное, это и есть точная самокритика того, что человек делает. С другой стороны, наша Красная книга предполагает, что у нас есть зубры, какие-то птицы, но при этом я был в Беловежской пуще, и меня кормили пельменями из зубрятины. Я удивился, а мне сказали, что популяцию восстановили. Возможно ли восстанавливать популяции и регулировать их?

Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Конечно, это возможно. И в Беларуси осуществляется. Тут больше необходимо сказать, что необходимо управлять популяцией. Понимаете, популяция диких животных, они живут на той же территории, где человек осуществляет свою деятельность. Кирилл Казаков:

Ну вот кукурузу прошли кабаны, положили и все. Павел Гештовт:

И надо понимать, что у каждой группы людей свои интересы. Сельхозпользователю необходимо получить урожай. Лесоводам необходимо вырастить лес. Ветеринарам необходимо не допустить перемещения каких-то опасных заболеваний. Автомобилистам необходимо спокойно и безопасно передвигаться по нашим дорогам. Вот, допустим, такая информация: в 2020 году в результате ДТП с участием диких животных погибли 4 человека, травмированы были 24. В 2021 году уже погибло 12 людей, травмировано 44. Вот эти противоречия между различными группами людей – поэтому нам необходимо управлять популяцией для различных целей. Кирилл Казаков:

Вот сетку поставили вдоль дорог от диких животных – это управление популяцией? Павел Гештовт:

В том числе и управление популяцией. Но оно не сработает, просто установка ограждений на дорогах не всегда эффективна.