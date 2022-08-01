Возможно ли восстанавливать популяции и регулировать их? Вот как это происходит в Беларуси
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Кирилл Казаков, СТВ:
Красная книга – это верх безумного отношения к животным, потому что если человек придумал Красную книгу, в которой вписал те виды животных, которые исчезают, то, наверное, это и есть точная самокритика того, что человек делает. С другой стороны, наша Красная книга предполагает, что у нас есть зубры, какие-то птицы, но при этом я был в Беловежской пуще, и меня кормили пельменями из зубрятины. Я удивился, а мне сказали, что популяцию восстановили. Возможно ли восстанавливать популяции и регулировать их?
Павел Гештовт, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Конечно, это возможно. И в Беларуси осуществляется. Тут больше необходимо сказать, что необходимо управлять популяцией. Понимаете, популяция диких животных, они живут на той же территории, где человек осуществляет свою деятельность.
Кирилл Казаков:
Ну вот кукурузу прошли кабаны, положили и все.
Павел Гештовт:
И надо понимать, что у каждой группы людей свои интересы. Сельхозпользователю необходимо получить урожай. Лесоводам необходимо вырастить лес. Ветеринарам необходимо не допустить перемещения каких-то опасных заболеваний. Автомобилистам необходимо спокойно и безопасно передвигаться по нашим дорогам. Вот, допустим, такая информация: в 2020 году в результате ДТП с участием диких животных погибли 4 человека, травмированы были 24. В 2021 году уже погибло 12 людей, травмировано 44. Вот эти противоречия между различными группами людей – поэтому нам необходимо управлять популяцией для различных целей.
Кирилл Казаков:
Вот сетку поставили вдоль дорог от диких животных – это управление популяцией?
Павел Гештовт:
В том числе и управление популяцией. Но оно не сработает, просто установка ограждений на дорогах не всегда эффективна.
Алена Сырова, СТВ:
Кстати, очень часто критикуют и говорят о том, что эти сетки не эффективны, все равно мы слышим о случаях, когда животные погибают под колесами автотранспорта, что нужно искать какие-то другие пути.
Кирилл Казаков:
Решения принимались коллегиально, скорее всего?
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
На сегодня как раз буквально недавно принят комплекс мер по предотвращению случаев таких ДТП с участием диких животных. Туда входят все заинтересованные и Минтранс. Дело в том, что если мы поставим сетку без учета миграционных коридоров этих животных, других мероприятий, которые должны отвлекать животное от этой дороги, не привлекая его. Вообще, это не просто одно мероприятие, это должен быть комплекс мероприятий, должны все заинтересованные госорганы в этом участвовать: и ГАИ, и НАН Беларуси, И Госинспекция своей частью, которая учитывает, где и что.
Кирилл Казаков:
То есть такие программы и кампании существуют?
Татьяна Железнова:
Они существуют и в комплексе мер работают.
Павел Гештовт:
С популяцией скажу так, хочу добавить такой момент. Вот мы говорим про управление популяцией и комплекс мер, в том числе там присутствует такой комплекс мер, как регулирование численности. Если у нас от столкновения с лосем, и, в первую очередь, от столкновения с лосем в темное время суток, гибнут люди, то сейчас необходимо говорить о том, что мы эту численность популяции лося должны регулировать, уменьшать. Кроме того, что высокая численность лося влияет на аварийность, также это влияет на потравы в лесном хозяйстве. В лесу провели рубку, посадили молодой лес, он вырос, лось пришел, зиму постоял – все съел.
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