Иван Смильгинь: «Основные причины падежа – это условия содержания и кормления, это порядка 98%»

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Алена Сырова, СТВ:

Корова тоже живет с человеком очень много лет. Она приносит и молоко. В чем проблема? Мы в последнее время тоже часто стали слышать, опубличивать стали эти случаи, когда животное содержится в ужаснейших условиях, очень часто не соблюдаются технологии, погибают и молодые особи.

Кирилл Казаков, СТВ:

У меня, как, наверное, у большинства жителей Беларуси, отношение к производителям крупного рогатого скота и отношение к котам – немножко разное. Хотя, по идее, это тоже животное. Это то же самое или это из экономики?