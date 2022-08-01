Иван Смильгинь: «Основные причины падежа – это условия содержания и кормления, это порядка 98%»

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Корова тоже живет с человеком очень много лет. Она приносит и молоко. В чем проблема? Мы в последнее время тоже часто стали слышать, опубличивать стали эти случаи, когда животное содержится в ужаснейших условиях, очень часто не соблюдаются технологии, погибают и молодые особи.
Кирилл Казаков, СТВ:
У меня, как, наверное, у большинства жителей Беларуси, отношение к производителям крупного рогатого скота и отношение к котам – немножко разное. Хотя, по идее, это тоже животное. Это то же самое или это из экономики?
Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Что касается отношения к сельхозживотным, того, что мы постоянно слышим по падежу крупного рогатого скота. Мы проанализировали причины за полугодие. Сегодня основные причины падежа – это условия содержания и кормления, это порядка 98 %. По одному проценту относим к проведению или непроведению каких-то ветеринарных мероприятий и к инфекционным заболеваниям. Порядка 1,1 % – это вопросы, связанные с пожарами, гибель животных на пожарах, электрический ток, молнии, могут дикие животные покусать. Поэтому сегодня основное в сельхозорганизациях – содержать и накормить животное. Все технологии сегодня есть. Для всех видов животных. Но сегодня находятся сельхозорганизации...
Кирилл Казаков:
Как говорят правоохранители, виноват человеческий фактор.
Иван Смильгинь:
И правоохранители, и наши государственные ветеринарные службы. Мы привлекаем к административной ответственности, передаем материалы в соответствующие органы для наказания. Дошло до того, что и глава государства обратил внимание, что будем просто-напросто забирать этих маленьких телят и передавать тому хозяину, который сможет их дорастить.
Кирилл Казаков:
Здесь не нужно ужесточение законодательства?