«Ослик возле парка Горького уже сколько лет стоит, грустит». В зоопарках животных эксплуатируют?
Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос личный, не как к законодателю. Мы рассуждаем про собак, коров. Есть лошади. Спортивные. Лошади, которые тягловым трудом занимаются. Потом их списывают, их покупают, и они катают в парке детей. Оно мило смотрится, но на самом деле это же не совсем хорошо.
Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Абсолютно верно, это тоже можно рассматривать как жестокое обращение. Если правильно подойти к этому делу, наверняка не соблюдаются условия содержания этого животного, которое 10-12 часов без еды, воды.
Алена Сырова, СТВ:
Ослик возле парка Горького уже сколько лет стоит, грустит и, бедный, явно не демонстрирует жизнерадостность.
Кирилл Казаков:
То есть это та история, которая является позитивной.
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Но основная цель зоопарков заключается не в том, чтобы демонстрировать этих животных. Основная цель – сохранение генофонда. Поэтому они должны быть. Но при этом должны соблюдаться условия содержания. В той же Беловежской пуще созданы условия, которые отвечают требованиям.
Кирилл Казаков:
А лошадок в парке кто-то контролирует? Кто контролирует хозяев этих лошадей, пони, которые практически в каждом детском парке есть? Да, это элемент нашей культуры. Но что с этими животными?
Татьяна Железнова:
Поэтому в законе об ответственном обращении с животными обязательно должна быть отдельно выделена компетенция всех госорганов, которые отвечают за те или иные вопросы, чтобы у граждан не возникали вопросы. Потому что к нам очень часто обращаются непосредственно с жалобами на плохое содержание кошек и собак. Хотя Министерство природных ресурсов отвечает за диких животных. Кошки и собаки не относятся к этой категории. Но в то же время есть вопросы. Граждане не понимают, куда обращаться, какой орган отвечает за тот или иной вопрос.
Кирилл Казаков:
Мы сейчас говорим о прецедентах, которые становятся видны, потому что их сняли, увидели, рассказали. А ведь сколько квартир, сколько там находится кошек, собак, тигрят, змей и всего остального. Кто имеет право постучаться в мою дверь, сказать: а можно я проверю, в каких условиях живет твой кот?
Татьяна Железнова:
Что касается диких животных, у нас с 2007 года предусмотрена регистрация всех диких животных, они не смогут их вывезти, если не зарегистрируют. Она обязательная, в законе это четко прописано.
Кирилл Казаков:
Кто контролирует это?
Татьяна Железнова:
Когда мы регистрируем животное, мы проверяем его условия содержания. Они должны отвечать требованиям. И мы точно знаем, что это животное содержится в соответствии с требованиями.