«Ослик возле парка Горького уже сколько лет стоит, грустит». В зоопарках животных эксплуатируют?

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос личный, не как к законодателю. Мы рассуждаем про собак, коров. Есть лошади. Спортивные. Лошади, которые тягловым трудом занимаются. Потом их списывают, их покупают, и они катают в парке детей. Оно мило смотрится, но на самом деле это же не совсем хорошо. Мария Василевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Абсолютно верно, это тоже можно рассматривать как жестокое обращение. Если правильно подойти к этому делу, наверняка не соблюдаются условия содержания этого животного, которое 10-12 часов без еды, воды. Алена Сырова, СТВ:

Ослик возле парка Горького уже сколько лет стоит, грустит и, бедный, явно не демонстрирует жизнерадостность. Кирилл Казаков:

То есть это та история, которая является позитивной.

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Но основная цель зоопарков заключается не в том, чтобы демонстрировать этих животных. Основная цель – сохранение генофонда. Поэтому они должны быть. Но при этом должны соблюдаться условия содержания. В той же Беловежской пуще созданы условия, которые отвечают требованиям. Кирилл Казаков:

А лошадок в парке кто-то контролирует? Кто контролирует хозяев этих лошадей, пони, которые практически в каждом детском парке есть? Да, это элемент нашей культуры. Но что с этими животными? Татьяна Железнова:

Поэтому в законе об ответственном обращении с животными обязательно должна быть отдельно выделена компетенция всех госорганов, которые отвечают за те или иные вопросы, чтобы у граждан не возникали вопросы. Потому что к нам очень часто обращаются непосредственно с жалобами на плохое содержание кошек и собак. Хотя Министерство природных ресурсов отвечает за диких животных. Кошки и собаки не относятся к этой категории. Но в то же время есть вопросы. Граждане не понимают, куда обращаться, какой орган отвечает за тот или иной вопрос.