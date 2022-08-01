Прямой эфир

«Кадровый голод у нас есть». Заведующий хирургией о помощи могилёвских студотрядов в период отпусков

01 августа 2022 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 августа по всей Беларуси отмечают День студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник не календарный, это, скорее, уже стало доброй традицией. Молодые люди активно трудятся в сельском хозяйстве, на производстве, облагораживают территории, строят объекты и, безусловно, помогают людям.

«Кадровый голод у нас есть». Заведующий хирургией о помощи могилёвских студотрядов в период отпусков-1

Традицию формировать медицинские студотряды в Могилеве возродили два года назад. За это время стало понятно: такая работа и помощь очень востребована. У ребят есть возможность окунуться в реальный мир выбранной профессии. А для медучреждений – помощь в отпускной период.

«Кадровый голод у нас есть». Заведующий хирургией о помощи могилёвских студотрядов в период отпусков-4

Серей Ковалев, заведующий хирургическим отделением Могилевской областной больницы:
Сейчас лето, период отпусков. Немного и кадровый голод у нас есть, поэтому, пока наши девочки в период отпуска будут отдыхать, специалисты из медотрядов будут нам помогать. Человек, который думает о профессии медика, должен работать с малых лет, после школы, а то и в школе ходить и смотреть, и знать, с чем он сталкивается. Чтобы не было потом, что люди оканчивают учреждения, и им не нравится, они уходят.

«Я с детства любила лечить кукол». Почему студенты из медотрядов променяли каникулы на работу в больнице? Подробности здесь.

# Студенты # общество # Серей Ковалев # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1 августа отмечают День студотрядов. Что связывает этот праздник и героев Советского Союза?
01 августа 2022 18:50

1 августа отмечают День студотрядов. Что связывает этот праздник и героев Советского Союза?

«Ослик возле парка Горького уже сколько лет стоит, грустит». В зоопарках животных эксплуатируют?
01 августа 2022 18:48

«Ослик возле парка Горького уже сколько лет стоит, грустит». В зоопарках животных эксплуатируют?

«Численность медведя растёт». Почему краснокнижных животных становится больше и стоит ли на них открывать охоту?
01 августа 2022 18:44

«Численность медведя растёт». Почему краснокнижных животных становится больше и стоит ли на них открывать охоту?