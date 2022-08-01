«Кадровый голод у нас есть». Заведующий хирургией о помощи могилёвских студотрядов в период отпусков

Новости Беларуси. 1 августа по всей Беларуси отмечают День студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник не календарный, это, скорее, уже стало доброй традицией. Молодые люди активно трудятся в сельском хозяйстве, на производстве, облагораживают территории, строят объекты и, безусловно, помогают людям.

Традицию формировать медицинские студотряды в Могилеве возродили два года назад. За это время стало понятно: такая работа и помощь очень востребована. У ребят есть возможность окунуться в реальный мир выбранной профессии. А для медучреждений – помощь в отпускной период.

Серей Ковалев, заведующий хирургическим отделением Могилевской областной больницы:

Сейчас лето, период отпусков. Немного и кадровый голод у нас есть, поэтому, пока наши девочки в период отпуска будут отдыхать, специалисты из медотрядов будут нам помогать. Человек, который думает о профессии медика, должен работать с малых лет, после школы, а то и в школе ходить и смотреть, и знать, с чем он сталкивается. Чтобы не было потом, что люди оканчивают учреждения, и им не нравится, они уходят.