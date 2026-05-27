Новости по тегу #Татьяна Железнова

Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
Даже самые добрые намерения не отменяют главного вопроса: может ли классический городской зоопарк с его ограниченным пространством и вечным шумом быть по-настоящему гуманным? А главное, зачем людям наблюдать за животными в ограниченном пространстве?
Издание дополнят более 300 видов редких и исчезающих растений и свыше 200 видов животных.
10 октября 2026 17:11
10 октября 2026 17:05
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