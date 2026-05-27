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Новости по тегу #Татьяна Железнова

В «Дукорском маентке» выявили ряд нарушений законодательства
27 мая 2026 17:13

В «Дукорском маентке» выявили ряд нарушений законодательства

Клетки – пережиток прошлого? Гуманны ли классические вольеры и каким будет зоопарк будущего
05 апреля 2026 17:29

Клетки – пережиток прошлого? Гуманны ли классические вольеры и каким будет зоопарк будущего

Пятое издание Красной книги Беларуси выйдет в 2025 году
27 февраля 2025 17:34

Пятое издание Красной книги Беларуси выйдет в 2025 году

Штраф с конфискацией. Вот что ждёт охотников за добычу краснокнижных животных
20 октября 2023 20:12

Штраф с конфискацией. Вот что ждёт охотников за добычу краснокнижных животных

Угрожает жизни и здоровью. Что делать, если в населённый пункт забежало дикое животное?
20 октября 2023 20:10

Угрожает жизни и здоровью. Что делать, если в населённый пункт забежало дикое животное?

«Для идентификации делается». Что даст чипирование и обязательно ли проводить его для всех питомцев?
09 октября 2023 19:42

«Для идентификации делается». Что даст чипирование и обязательно ли проводить его для всех питомцев?

«Ограничений по площади нет». Сколько животных может завести одна семья в квартире?
09 октября 2023 19:22

«Ограничений по площади нет». Сколько животных может завести одна семья в квартире?

«На сегодня уже не в ЖЭУ надо прийти, а в «Одно окно». Где можно зарегистрировать домашнее животное?
09 октября 2023 19:01

«На сегодня уже не в ЖЭУ надо прийти, а в «Одно окно». Где можно зарегистрировать домашнее животное?

Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира
09 октября 2023 18:38

Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира

«До 45 тысяч евро доходили». Заказ на зубра – цена самой дорогой охоты в Беларуси
09 октября 2023 17:26

«До 45 тысяч евро доходили». Заказ на зубра – цена самой дорогой охоты в Беларуси

Белорусские зубры полетят в Китай. Какие страны заинтересованы в разведении животных?
09 октября 2023 17:01

Белорусские зубры полетят в Китай. Какие страны заинтересованы в разведении животных?

«Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь». Что делать при встрече с диким животным?
09 октября 2023 16:53

«Я в Боровлянах выхожу – у меня во дворе сидит медведь». Что делать при встрече с диким животным?