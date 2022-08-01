1 августа отмечают День студотрядов. Что связывает этот праздник и героев Советского Союза?
Новости Беларуси. 1 августа по всей Беларуси отмечают День студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник не календарный, это, скорее, уже стало доброй традицией. Молодые люди активно трудятся в сельском хозяйстве, на производстве, облагораживают территории, строят объекты и, безусловно, помогают людям. И речь не только о первой заработной плате. Прежде всего это значимый вклад в развитие своего города и, конечно, страны.
Кто и что стоит за словом «студотряд», расскажет наш корреспондент Кристина Сущеня.
Для Екатерины акцент этого лета – трудовой. Будущий педагог не упустила возможность попробовать себя в чем-то новом. Как говорится, производственный отряд зовет. На хрупких плечах девушки – ответственность за сборку микроволновых печей. Как призналась Екатерина, работа не пыльная, но времени на съемку особо нет, она, кстати, частично любительская, попасть на производство – дело непростое.
У профессионального праздника бойцов студотрядов исторические корни. Участники самого массового движения знают: сохранение памяти о Великой Победе начинается и продолжается именно молодым поколением белорусов. И символично, что название каждого отряда имеет честь носить имена героев Советского Союза.
И здесь речь далеко не о заработной плате, это дело по зову сердца. Хотя, если говорить о денежной стороне вопроса, студенты могут претендовать на оплату труда в тысячу рублей и того более. Но здесь, скорее, практика и еще раз практика. Присоединиться к движению может любой желающий. Нужно всего лишь заполнить анкету, сделать это можно и онлайн. С ремаркой – в лучшие отряды конкурс семь человек на место.
Кристина Сущеня, корреспондент:
В трудотерапии бесценное звено – опыт. И не зря говорят: кто работает, тот всегда молод. И рассказанные нами истории, как и те ребята, что приехали сегодня на площадь Победы – малая часть большого движения. Только в столице в составе более 400 отрядов работают более 7,5 тысячи человек. Из них почти 1 500 – несовершеннолетние. И именно из уст этих молодых людей важно услышать, как откликается в их сердце слово «студотряд».
«Кадровый голод у нас есть». Заведующий хирургией о помощи могилевских студотрядов в период отпусков. Читайте здесь.