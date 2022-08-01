1 августа отмечают День студотрядов. Что связывает этот праздник и героев Советского Союза?

Новости Беларуси. 1 августа по всей Беларуси отмечают День студенческих отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник не календарный, это, скорее, уже стало доброй традицией. Молодые люди активно трудятся в сельском хозяйстве, на производстве, облагораживают территории, строят объекты и, безусловно, помогают людям. И речь не только о первой заработной плате. Прежде всего это значимый вклад в развитие своего города и, конечно, страны. Кто и что стоит за словом «студотряд», расскажет наш корреспондент Кристина Сущеня.

Для Екатерины акцент этого лета – трудовой. Будущий педагог не упустила возможность попробовать себя в чем-то новом. Как говорится, производственный отряд зовет. На хрупких плечах девушки – ответственность за сборку микроволновых печей. Как призналась Екатерина, работа не пыльная, но времени на съемку особо нет, она, кстати, частично любительская, попасть на производство – дело непростое.

У профессионального праздника бойцов студотрядов исторические корни. Участники самого массового движения знают: сохранение памяти о Великой Победе начинается и продолжается именно молодым поколением белорусов. И символично, что название каждого отряда имеет честь носить имена героев Советского Союза.

И здесь речь далеко не о заработной плате, это дело по зову сердца. Хотя, если говорить о денежной стороне вопроса, студенты могут претендовать на оплату труда в тысячу рублей и того более. Но здесь, скорее, практика и еще раз практика. Присоединиться к движению может любой желающий. Нужно всего лишь заполнить анкету, сделать это можно и онлайн. С ремаркой – в лучшие отряды конкурс семь человек на место.