«Сотня писателей со всей страны». Добруш готовится отметить День письменности

Новости Беларуси. Традиционно в первые выходные сентября в стране отмечается День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник не только литераторов и издателей, но и журналистов. Всех, кто использует в своей работе «слово», 3 сентября примет Добруш. Для гостей подготовили насыщенную программу. Презентации, встречи с писателями, вечером на главной сцене назовут имена победителей Национальной литературной премии. Кстати, среди номинантов есть и сотрудники СТВ. А 4 сентября в эфире нашего телеканала смотрите итоги детского конкурса «Живая классика», в котором приняли участие около 16 тысяч ребят. Из Добруша – наш корреспондент Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Сотня писателей со всей страны, намного больше гостей. День письменности уже на носу. Так что мы приехали в Добруш, где в этом году пройдет праздник, чтобы узнать, насколько город подготовлен к фестивалю. Главные слова: чисто, светло, предпразднично. Флаги, плакаты и сцена – все напоминает о будущем веселье. Хочется отметить, что город сильно видоизменился в преддверии праздника. Дело коснулось как благоустройства, так и организации выставочных пространств.

Денис Езерский, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома:

В Добруше очень богатая история, которая связана и с печатью, и с письменностью. Наверное, не зря здесь одна из первых бумажных фабрик построена была, поэтому все это тесно вплетено в сценарную часть, подготовительную часть праздника. Будет прослеживаться на протяжении всех двух дней.

Уже 3 сентября около 30 павильонов будут открыты с 11 утра. Гости и участники фестиваля смогут на ярких примерах узнать, какое оно, белорусское слово, и как громко может звучать. Какие чувства может выразить, и какие способно описать события. Полина Королева:

Впрочем, без грамотного обращения любое слово, да и в любом языке превращается в банальный набор букв. Потому на празднике советую особое внимание обратить на гостей: литераторов, писателей, медийных персон. Они уж точно знают, как правильно, нежно обращаться с родным языком. Кроме того, в течение фестивальных дней будут представлены уже известные проекты. Например, «Бацькаўшчына» от Владимира Лиходедова. Этот проект объединяет почтовые открытки с видами старой Беларуси. Также в День письменности состоится презентация новых книг, собраний и великих масштабных замыслов.