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Белоруска Василина Хондошко стала победительницей этапа Кубка мира по синхронному плаванию

27 марта 2026 17:27
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Золотой результат! Василина Хондошко одержала победу на втором этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который проходит в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 27 марта, девушки разыграли медали в технической программе в дисциплине соло – всего на старт вышли 24 спортсменки. Наивысшую сумму баллов получила представительница Беларуси. Ближайшую конкурентку Клару Бляйер из Германии она опередила более чем на два очка. Замкнула тройку сильнейших россиянка Валерия Плеханова. Произвольные выступления на планетарном форуме солистки представят в воскресенье.

Напомним, на этапе в Калумбии в феврале 2026 года Хондошко завоевала бронзовую награду и однажды стала четвертой.

# Синхронное плавание

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