«Они молятся, чтобы Лукашенко был Президентом ещё». Почему оппозиция хочет, чтобы власть в РБ осталась?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они молятся, чтобы Лукашенко был Президентом еще. Знаете почему? На секунду представим, что через какое-то время нового Президента избирают. Преемник, не преемник – назовите, как хотите. Слово «преемник» не плохое. В Польше преемник, и Макрон – преемник. Сказки не рассказывайте! Он не с Луны свалился. А с кем бороться? Не будет денег. Вот сидит теневой мыслитель и думает: чтобы Лукашенко еще лет 10 посидел. Почему? 10 лет борьбы! Чтобы это не заканчивалось никогда! И мечта одна: чтобы война в Украине продлилась... Чем больше кипит, тем больше получают деньги. Не дай бог, чтобы Россия помирилась с Европой! Знаете, что я скажу? Помирится! Наладятся отношения! Будет все, потому что деньги все решают! Нет никаких ценностей! Сказки!

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