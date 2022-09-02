«У каждого конкурента есть маленькие свои секретики». Почему на должности в «Дзержинском» берут только «своих»?

Новости Беларуси. Дальнейшая модернизация агросектора и работа с неэффективными хозяйствами. Такие задачи 2 сентября поставил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Крупский район, где глава государства посетил одну из производственных площадок агрокомбината «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбор локации был сделан неслучайно. Когда-то предприятие взяло под крыло слабые хозяйства и вывело их на достойный уровень. А сегодня это крупная сельхозструктура с амбициозными планами.

К слову, о мобилизации. Без четкой исполнительской дисциплины едва ли удастся достичь результатов подобных тем, что есть у «Дзержинского». Хотя бы на этой площадке в Крупском районе. За несколько лет работы по-новому работники стали зарабатывать вдвое больше. Растет производство, растет качество. Так, может, еще кого-то бы подтянули? Александр Лукашенко предлагает варианты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь ты переваришь. Особенно в Гомеле. Где угодно, где угодно. Скажешь, моя в чем здесь выгода? Я знаю, что ты это сделаешь, знаю, что ты не возьмешь лишнее на себя, а то, что ты сможешь переварить. Поэтому мы и будем вкладываться.

Владимир Лукьянов обещал подумать над поставленными задачами и соблюсти баланс интересов. Прежде это неплохо удавалось.