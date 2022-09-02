Россия не использовала ещё и на 30 % свой военный потенциал. Почему она не может проиграть? Мнение депутата

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Первое: Россия никогда не проиграет. Россия проиграла один раз на нашей памяти – в 1991 году, потому что сама себя уничтожила изнутри. Элиты предали, верхушка ЦК КПСС. Вот мы на этой неделе похоронили Михаила Сергеевича Горбачева. Не хочется говорить что-то плохое об умершем, но фактор личности в истории отрицать нельзя. И не только он в этом виноват. Вот так вот Россия проиграла. Сейчас Россия встала на ноги. Она никогда не проигрывала, а военным путем выиграть у России невозможно. Более того, я вам скажу как человек, который имеет отношение к спецслужбам, общается с военными, Россия не использовала еще и на 30 % тот военный потенциал, который у нее есть. Потому что это на самом деле специальная военная операция, а не война со стороны России. Это Запад ведет в отношении России войну, а Россия проводит специальную военную операцию. И как человек, который был в Донбассе, как и вы, лично в Мариуполе, когда я смотрел и укрепления, которые были, и как действовала российская армия, как продвигалась она по территории освобожденной, это действительно специальная военная операция. Россия никогда военным путем не проиграет, санкциями они никогда нас не уничтожат. Это вообще невозможно. Это сказки, мечты западные. Они уничтожают Европу, надо сказать правду.

Американцы, подталкивая Европейский союз к санкциям, действуют против Европейского союза, они его раскалывают. Им хочется, чтобы Европа стала еще слабее. Для этого они создали своих сателлитов в виде Польши и Литвы, которых подкармливали на протяжении десятков лет. Подкармливали не просто так, а именно для этого, чтобы они в Европе отстаивали свои собственные интересы. К сожалению, Германия, Франция, те страны, которые действительно были сильные страны старой Европы, очень не нравится им, что происходит сейчас вокруг Украины, потому что это их ослабляет, не в состоянии пока переломить ситуацию, стать самостоятельными и сказать решительное «нет» американскому давлению. Поэтому Президент прав: Россия не проиграет, а все страны постсоветского пространства должны понимать. Беларусь никогда этого не скрывала, Лукашенко всегда это говорил: не было бы России, представить на секунду, что Россия рухнет, ни о каком суверенитете всех стран постсоветского пространства не приходится говорить. Это сказка.