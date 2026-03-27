Работникам Боровлянского спецлесхоза вручили ключи от арендных квартир

Уютный дом – это место, где черпает силы человек труда, и сегодня для двух семей работников лесхоза этот уют обрел вполне реальный адрес. В Острошицком Городке ключи от новых арендных квартир торжественно вручили профессионалам, которые ежедневно оберегают природные богатства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья Михальчук не скрывает радость. И сегодня есть замечательный повод – в руках ключи от заветных метров, и неважно, что арендных. Сначала супруги жили в съемной квартире, потом – в общежитии. Год назад семья пополнилась: родилась дочка Вера. И стены стали тесными. Теперь в распоряжении молодых родителей апартаменты площадью 105 квадратных метров. Глядя на просторную планировку, новоселы шутят: ведь метраж только одной кухни – это размер прежней комнаты в общежитии.

Татьяна Михальчук:

Мы, конечно, этому очень рады. Думаю, что в таком жилье многие хотят жить. Рады, что выпала именно нам такая возможность. Поэтому спасибо руководству за то, что они построили, отремонтировали. Очень красивый ремонт. Поэтому будем только приумножать все.

Квартира двухуровневая. На первом этаже просторная гостиная, наверху три светлые спальни. В распоряжении хозяев два санузла, балкон с красивым видом, есть отдельная комната для сушки белья. Здесь продумано все, чтобы бытовые мелочи не отвлекали от главного – семейного счастья.

Даниил Дроботов, корреспондент:

В качестве бонуса вот такая уютная открытая веранда. А за ней просторный земельный участок. Теперь в семье дилемма: обустроить здесь игровую площадку для детей или все-таки зону барбекю? Впрочем, какая бы идея ни победила, места на реализацию любой инициативы точно хватит всем.

Практика предоставления работникам лесхозов арендного жилья действует в Беларуси уже более 10 лет. Главный плюс – доступность: плата в разы ниже рыночной. Есть и дополнительный бонус.