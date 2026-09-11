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Новости по тегу #Беларусь-Евросоюз

«А зачем вам туда, земляки?» Муковозчик – об унижениях и провокациях на границе с ЕС
11 сентября 2026 18:58

«А зачем вам туда, земляки?» Муковозчик – об унижениях и провокациях на границе с ЕС

В Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска
05 октября 2025 16:43

В Брюсселе ведутся разговоры о смене курса в отношении Минска

Лукашенко о диалоге с ЕС: мы открыты к любым переговорам, в том числе и по миграционной политике
31 июля 2025 18:39

Лукашенко о диалоге с ЕС: мы открыты к любым переговорам, в том числе и по миграционной политике

Булавко о ПАСЕ: «Европейские политики пытаются превратить международные отношения в клоунаду»
30 января 2025 17:06

Булавко о ПАСЕ: «Европейские политики пытаются превратить международные отношения в клоунаду»

Головченко: европейский бизнес заинтересован работать с Беларусью, есть конкретные предложения
17 января 2025 13:31

Головченко: европейский бизнес заинтересован работать с Беларусью, есть конкретные предложения

Лукашенко про договоры о реадмиссии: накинув петлю на шею белорусам, вы хотите, чтобы мы вас защищали?
29 августа 2024 10:45

Лукашенко про договоры о реадмиссии: накинув петлю на шею белорусам, вы хотите, чтобы мы вас защищали?

В МИД Беларуси прокомментировали введённые ограничения на поставки ряда европейских товаров
22 мая 2024 16:57

В МИД Беларуси прокомментировали введённые ограничения на поставки ряда европейских товаров

Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза
26 октября 2023 10:40

Лукашенко: несмотря на политику в отношении Беларуси, мы сторонники Европейского союза

«Кто такие палітвязні?» Григорий Азарёнок задал неудобные вопросы представителям ЕС. И ни одного ответа
06 сентября 2022 16:30

«Кто такие палітвязні?» Григорий Азарёнок задал неудобные вопросы представителям ЕС. И ни одного ответа

«Знаю людей, которые уехали и в ужасе от того, что увидели в Литве». С чем белорусы столкнулись в Европе?
02 сентября 2022 19:01

«Знаю людей, которые уехали и в ужасе от того, что увидели в Литве». С чем белорусы столкнулись в Европе?

Ответные меры. Беларусь вводит запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в ЕС
15 апреля 2022 20:47

Ответные меры. Беларусь вводит запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в ЕС

Михаил Орда о Евросоюзе: «Они просто вытерли ноги об это международное право»
10 октября 2021 17:51

Михаил Орда о Евросоюзе: «Они просто вытерли ноги об это международное право»