Новости по тегу #Беларусь-Евросоюз

Поток людей через границы с общеевропейцами, несмотря на все их запреты и заборы, чванство и хамство – все равно сочится неостановимой струйкой.
Эксперты признают, что США повлияли на это. Но Европа разрознена, так что ожидать от нее много не стоит.
«Вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте! Видно, кушают слабо. Но это не наша вина».
Сегодня электоральную кампанию в нашей стране обсудила Парламентская ассамблея Совета Европы. Само заседание было скорее формальным, а резолюция ожидаемой – результаты выборов не признавать.
«Торговый оборот с Евросоюзом, с Западом в целом идет по тем позициям, которые не находятся в сфере санкционного воздействия».
Требование главы государства: насколько возможно сделать по-настоящему белорусский канал. Без вранья. Тем более, тем, показывать которые без прикрас выгодно для Беларуси, хватает. Например, миграционная политика.
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