План – возродить около 160 га леса! Депутаты Чаусского района приняли участие в экологической акции

Весна – время действовать на благо чистоты и порядка, а он возможен там, где его создают своими руками. Эту теорию доказали депутаты Чаусского района. Галстуки и рабочие портфели они сменили на рабочую форму и грабли, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Инициатива «Лес! Дабро! Парадак!» продолжается в Могилевской области. Цель неравнодушных – не только навести порядок в лесном фонде перед теплой порой, но и восстановить природу после удара стихии, обрушившегося на нашу страну в 2025 году. О труде, который во благо, расскажут наши корреспонденты.

Без галстуков и строгих костюмов рабочую неделю заканчивает депутатский корпус Чаусского района. Полсотни народных избранников вышли на лесные борозды местного лесхоза. Фронт работ – площадь в 10 гектаров, где в итоге высадят 10 тысяч деревьев. Сосны, ели и березы. Присоединиться может каждый! Узнали, как принять участие в акции «Лес! Дабро! Парадак!»

Виктория Кайданова, член Молодежного совета при Чаусском районном совете депутатов:

Еще с начала школьных времен мы участвовали в этих акциях и сейчас, уже являясь молодым специалистом. Это несложно, главное – желание, любить лес, любить природу, потому что это самое ценное, самое главное. Если ее не беречь, то что мы оставим поколению, которое будет после нас. За первые дни акции в лесном фонде Чаусского района уже восстановили порядка 20 гектаров. Район зацепил прошлогодний ураган. И это серьезное подспорье для работников лесного хозяйства, которые этой весной на карте района планируют возродить порядка 160 гектаров.

Александр Подобед, директор Чаусского лесхоза:

Весна 2026 года для нас является крайней точкой по восстановлению буреломов, которые произошли летом 2025 года. Соответственно, в дополнение к участкам лесных культур, которые мы планируем делать, это в том числе участки, пострадавшие от буреломов, на которых были созданы уже леса, но требуют произвести дополнения.