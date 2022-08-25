«Крик поднялся до небес». Муковозчик сравнил, как закрывают экстремистские медиа в Беларуси и России
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подлое убийство Дарьи Дугиной, бандеровский террор и награды силовикам от Александра Лукашенко. В гостях публицист, писатель Андрей Муковозчик и журналист Константин Придыбайло.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Это все потому, что у вас экстремистские медиа продолжают работать, как они работали у нас. У нас была ровно такая же история, как с Голуновым, ровно такая же история была с просто [экстремистским ресурсом]. Когда в первый же день после задержания, еще только задержания, для выяснения этого всего и обысков, волна поднялась вплоть до, я же помню, как еще живой тогда Юрий Зиссер хвастался, как он дозвонился до Вашингтона и до Федерики Могерини. Есть у вас Григорий телефон Федерики Могерини?
Григорий Азаренок, СТВ:
Слава богу, нет.
Андрей Муковозчик:
А его ведь не так просто достать.
Григорий Азаренок:
Барак Обама лично с ним встречался в свое время.
Андрей Муковозчик:
Люди сразу подняли волну на весь мир. Вопрос, на самом деле, стоил три копейки.
Григорий Азаренок:
Там что-то по авторским правам, я помню. Я тогда в армии служил.
Андрей Муковозчик:
Уличили их, что они брали с БелТА контент и распространяли, не оплачивая БелТА за использование. Нормальное рыночное тырение. Взял у соседа, пока он отвернулся, апельсин, продал. И хорошо живем. Причем они сами даже этого не отрицали, откуда и выражение: это считалось нормальным – тырить контент. Это у них был рабочий сленг. Пока вы служили в армии, защищали родину, они занимались вот этим. Это у них был нормальный рабочий процесс – тырить контент. За это, собственно, их и взяли. Крик поднялся до небес. Но мы тогда не отступили. Я как человек участвовавший с государственной стороны в этом деле, могу сказать, что именно потому, что мы не отступили, в итоге это все привело к тому, что мы закрыли эти экстремистские медиа. Вы тоже закрыли, обозвав иноагентами «Медузу», «Дождь» и «Новую газету», но вы пока в России сделали это очень выборочно. Вот поэтому у вас Даша, действительно, с такими фотографиями. И там по чуть-чуть. И за российскую Дашу бьются белорусские журналисты, что тоже неправильно, с моей точки зрения. Не потому, что я не хочу тоже в этом участвовать, – хочу. Мне тоже больно, мне тоже обидно, у меня тоже руки сжимаются, и ногти протыкают кожу, и кровь капает с ладоней. Но мы же государственные журналисты, мы выполняем функцию не только выплеснуть личную эмоцию, но и как-то сориентировать общество в правильном направлении. Так вот правильное направление все-таки – это Федосюк.
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