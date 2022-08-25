«Крик поднялся до небес». Муковозчик сравнил, как закрывают экстремистские медиа в Беларуси и России

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим подлое убийство Дарьи Дугиной, бандеровский террор и награды силовикам от Александра Лукашенко. В гостях публицист, писатель Андрей Муковозчик и журналист Константин Придыбайло.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Это все потому, что у вас экстремистские медиа продолжают работать, как они работали у нас. У нас была ровно такая же история, как с Голуновым, ровно такая же история была с просто [экстремистским ресурсом]. Когда в первый же день после задержания, еще только задержания, для выяснения этого всего и обысков, волна поднялась вплоть до, я же помню, как еще живой тогда Юрий Зиссер хвастался, как он дозвонился до Вашингтона и до Федерики Могерини. Есть у вас Григорий телефон Федерики Могерини? Григорий Азаренок, СТВ:

Слава богу, нет.

Андрей Муковозчик:

А его ведь не так просто достать. Григорий Азаренок:

Барак Обама лично с ним встречался в свое время. Андрей Муковозчик:

Люди сразу подняли волну на весь мир. Вопрос, на самом деле, стоил три копейки. Григорий Азаренок:

Там что-то по авторским правам, я помню. Я тогда в армии служил.