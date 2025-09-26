Человек может управлять своей жизнью – как работает цифровая психология

Сюцай – цифрованная психология XXI века, основанная на принципах раджа-йоги. Она связывает день рождение и число имени с внутренними энергиями человека и задачами личности. Считается, что эта важная дата – код души, через который можно направить человека к реализации своего потенциала, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
«Посчитать число судьбы» – что можно узнать о человеке, рассказала нумеролог
Ксения Вишневская, мастер цифровой психологии Сюцай:
Можно также посчитать личный год. Личный год показывает, какая энергия пришла человеку на целый год. Она, получается, управляет человеком. Но когда ее знать – все наши цели находятся в личном году. Когда я как мастер Сюцай смотрю дату и вижу личный год, сразу говорю на чем сделать акцент. Кому-то нужно открыть бизнес, а кому-то – это год здоровья. Что бы он ни делал – ничего не будет получаться. Поэтому это такой большой механизм распаковки нашего ума. По идее, когда это распаковываешь, то человек уже может управлять своей жизнью. Иначе ум нами управляет и мы как роботы делаем только то, что говорит наш ум. То есть это четкая структура механизма нашего ума, как им управлять.
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