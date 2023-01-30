«Зимбабве служит ярким примером нашего сотрудничества». Что «Гомсельмаш» продаёт Африке?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт. Алена Сырова, СТВ:

Если взять даже Зимбабве, то, в принципе, страна аграрная, там очень востребованы наши сельхозтехнологии, наша техника. Как у «Гомсельмаша» дела обстоят? Рассматривали, на каком уровне у вас установлены отношения с африканским регионом?

Виктор Славашевич, первый заместитель генерального директора – директор по реализации и развитию холдинга «Гомсельмаш»:

Мы всегда понимали, что африканский рынок достаточно перспективный. Другой момент, что необходимо учитывать политическую, экономическую ситуацию в той или иной стране, логистику поставок. Если взять 5-6 лет назад, у нас были разрозненные, разовые поставки на африканский континент. Но с приходом нашего партнера, компания AF-Trade, которая работает на африканском рынке, занимается в том числе реализацией белорусской техники. Кирилл Казаков:

Сегодня все информационные ленты облетело, как представитель этой компании подписывает договоры с представителями всех компаний, которые приехали туда. Виктор Славашевич:

Зимбабве служит ярким примером нашего сотрудничества на африканском континенте. С 2020 года пошли первые поставки, они стали уже измеряться двузначными числами. По нашей информации, она официально опубликована, продовольственную безопасность еще никто не отменял. На примере Беларуси это красноречиво видно. Зимбабве за свою 40-летнюю историю впервые ушла от импорта зерна, поэтому даже те поставки сельхозтехники белорусского производства сделали свое дело, а это яркий пример для других стран Африки. Алена Сырова:

Как вы с точки зрения логистики вопрос решаете? Вы упоминаете, что первые поставки начались в 2020 году, тогда уже тоже было все не очень просто.