«Зимбабве служит ярким примером нашего сотрудничества». Что «Гомсельмаш» продаёт Африке?
Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Алена Сырова, СТВ:
Если взять даже Зимбабве, то, в принципе, страна аграрная, там очень востребованы наши сельхозтехнологии, наша техника. Как у «Гомсельмаша» дела обстоят? Рассматривали, на каком уровне у вас установлены отношения с африканским регионом?
Виктор Славашевич, первый заместитель генерального директора – директор по реализации и развитию холдинга «Гомсельмаш»:
Мы всегда понимали, что африканский рынок достаточно перспективный. Другой момент, что необходимо учитывать политическую, экономическую ситуацию в той или иной стране, логистику поставок. Если взять 5-6 лет назад, у нас были разрозненные, разовые поставки на африканский континент. Но с приходом нашего партнера, компания AF-Trade, которая работает на африканском рынке, занимается в том числе реализацией белорусской техники.
Кирилл Казаков:
Сегодня все информационные ленты облетело, как представитель этой компании подписывает договоры с представителями всех компаний, которые приехали туда.
Виктор Славашевич:
Зимбабве служит ярким примером нашего сотрудничества на африканском континенте. С 2020 года пошли первые поставки, они стали уже измеряться двузначными числами. По нашей информации, она официально опубликована, продовольственную безопасность еще никто не отменял. На примере Беларуси это красноречиво видно. Зимбабве за свою 40-летнюю историю впервые ушла от импорта зерна, поэтому даже те поставки сельхозтехники белорусского производства сделали свое дело, а это яркий пример для других стран Африки.
Алена Сырова:
Как вы с точки зрения логистики вопрос решаете? Вы упоминаете, что первые поставки начались в 2020 году, тогда уже тоже было все не очень просто.
Виктор Славашевич:
Мы решаем эти вопросы, в том числе сохраняются определенные схемы поставок. Мы нашли новые логистические пути вместе с нашими партнерами. Есть компании-перевозчики, которые занимаются доставкой техники в Африку. Я думаю, проблем с этим у нас быть не должно.
Кирилл Казаков:
Сейчас не все производители раскрывают свои логистические пути. Выгодно ли с логистической стороны нам экспортировать в Африку? Вроде, пошлины в том же Зимбабве высокие. С кем приходится конкурировать? Я не думаю, что так хорошо и сахарно заходить на этот рынок. Я же понимаю, что и техника должна быть приспособлена к этим условиям.
Виктор Славашевич:
Конечно, мы конкурируем со всеми мировыми компаниями. Все идут туда. И Западная Европа, США, которые представляют новейшие технологии. Но и мы не стоим на месте. Наша продукция пользуется определенным спросом, то есть она зарекомендовала себя на африканском рынке с достаточно хорошей стороны, уже расширяется география поставок. Двузначными числами измеряются наши поставки, в этом году и следующем – это минимум трехзначные цифры. Мы сумеем заменить то, что уже не поставляем в Западную Европу, в Украину. Я всегда говорю, что нельзя хранить яйца в одной корзине. Вы правильно сказали, что российский рынок готов поглотить все, что мы производим, но надо иметь целенаправленное сотрудничество и с другими регионами, потому что за 2-3 года не решишь те или иные вопросы, которые решаются годами. Поэтому это сотрудничество должно показать себя с наилучшей стороны, увеличить нашу географию поставок в Африку.
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