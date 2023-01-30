«Вы нам кобальт, алмазы, платину». Как африканские страны могут рассчитываться с Беларусью?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу « По существу » эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Алена Сырова, СТВ : Разовью тему этих сложностей, с которыми можно столкнуться, помимо определенных нюансов, политических волнений и так далее. Ирина Васильевна, какие еще подводные камни в Африке есть?

Ирина Новикова, доктор экономических наук: Когда вы говорите об экспорте, не надо забывать, что сборочные производства в Южно-Африканской Республике, когда вы говорите о таможенных пошлинах, не надо забывать, что и в Африке существуют таможенные союзы. Попадая в одну из стран, мы можем экспортировать без таможенных пошлин в другую страну. Поэтому здесь решается проблема. Поэтому «Гомсельмашу» надо подумать. Я думаю, что вы, наверное, тоже изучали этот вопрос, как можно пробиться на рынки других африканских стран, например, занимаясь сборкой в Южно-Африканской Республике. Поэтому это достаточно важный момент. Подводные камни, про которые вы спрашиваете, у нас возникнет очень большой вопрос. Почему я заговорила про кобальт? У нас это уже не первая попытка идти в африканские страны. В 2011 году была поставлена задача пробиваться на африканский континент. Я помню, я давала интервью одному из союзных каналов. Потом мне стали звонить москвичи, стали звонить из России. Говорят: вы с ума сошли, как вы можете туда идти, им же нечем рассчитываться.

Кирилл Казаков, СТВ:

Кобальтом? Либо же россияне почему так говорят? Потому что у них нет ЧВК «Вагнер» у нас, а там раз, пришли, из Мали тут же французы уехали.

Алена Сырова:

У нас тоже ЧВК «Вагнер» нет.

Ирина Новикова:

Дело в том, что не надо обязательно про музыкантов, можно рассчитываться и экономически. Вы нам кобальт, алмазы, платину.

Кирилл Казаков:

Нормальная история.

Ирина Новикова:

Но это будет, безусловно, сложнее. Тем не менее можно попробовать этим путем идти.