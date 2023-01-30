Ирина Новикова: раньше США пытались запугивать африканские страны. Сейчас они предлагают реальные проекты

Новости Беларуси. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт. Кирилл Казаков, СТВ:

Реальный сектор экономики в этом году, по прогнозам многих экономистов, дает нам возможность роста. Именно реальный сектор экономики. Что касается последнего месяца: неделю идет выставка «Беларусь интеллектуальная». Мы смотрим, действительно хвалим. Туда приходят люди. Она такая достаточно адаптивная, очень много детей, очень много всех, кто пытается узнать, что мы можем произвести. А самое главное – продать. И самое главное – визит Президента, который он совершает на этой неделе. Сначала в Арабские Эмираты и сегодня он прибыл в Хараре – это столица Зимбабве. Казалось бы, что связывает Беларусь и Зимбабве. Говорили: там вроде алмазы есть, вроде еще что-то. Так это же надо добыть. Мы никогда не были колонизаторами. Мы партнеры. Ирина Васильевна, что нам нужно в Африке, первое? Второе – из того, что я рассказал, эти предприятия, реальный сектор экономики, эта выставка о наших наукоемких технологиях. Что мы реально можем предложить? Либо мы туда едем как завоеватели в пробковых шлемах?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Нет, ну что вы. Во-первых, вы не забывайте, что в Африке уже существует два наших сборочных производства. В Южно-Африканской Республике и в Египте. Собирается сельскохозяйственная техника. Соответственно, нужно расширять рынок и для этих филиалов, которые будут работать в ближайшем будущем на африканском континенте. Это во-первых. Во-вторых, вы не забывайте, кажется же, вроде, это та страна, в которой даже нет самостоятельной валюты. Вы знаете, что они пользуются американским долларом. Кирилл Казаков:

Я помню эту историю, там какая-то была очень неуемная инфляция. С таким количеством нулей… Ирина Новикова:

С чемоданами ходили. Кирилл Казаков:

Да, такая история. Ирина Новикова:

Но дело не в том, что у них нет своей валюты, а дело в том, что у них есть платина, у них есть алмазы, у них есть кобальт. И кстати, когда вы говорили о подшипниках, и, кроме того, у нас машиностроение достаточно развито… Кобальт, оказывается, я, откровенно говоря, не знала, но заглянула, для чего кобальт необходим. Он необходим, чтобы упрочить стальные детали. А в машиностроении, вы знаете, это используется достаточно широко.