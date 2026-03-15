Председатель «СКА-Минск» раскрыл секрет мирового гандбола

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель гандбольного клуба «СКА-Минск» Андрей Крайнов.

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»: Есть черта характера у белорусов – думать, что кто-то лучше нас знает. Да никто не знает лучше нас. Мы с вами что, мало знаем? Вы по своей специальности, я по своей. Мы знаем очень много. Поэтому никто никогда нам не расскажет, как надо. Нас могут тормознуть и подсказать так, как не надо. Вроде благими намерениями рассказать, а через 5 лет окажется, что это было неправильно. Поэтому нужно идти своей дорогой.

Андрей Крайнов:

Когда в мире гандбол был на низком уровне, французы, немцы, испанцы пригласили Мироновича на выставочный матч. Но просили, чтобы он каждый матч 2-3 дня тренировал своих игроков. Да, они хорошо, наверное, оплачивали. Это были 90-е годы. И они все записывали на кассеты, на видео. Потом взяли информацию, сложили, объединили, что-то добавили своего – и получился успех испанского, немецкого, французского гандбола

Александр Осенко:

«Слизали».

Андрей Крайнов:

А сейчас мы должны у них «слизывать»? Нет, мы своей дорогой пойдем.