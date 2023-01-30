Технологии, техника и оборудование. Что ещё Беларусь может предложить Африке?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт. Алена Сырова, СТВ:

Надо сказать, что и Беларусь меняется. Мы тоже хотим, чтобы нас узнавали, несколько меняем свой имидж. Глава государства недавно говорил, я с ним полностью согласна, касаемо наших российских братьев, что долгое время они нас считали страной, где только картошку выращивают, комбайны и тракторы собирают. Сейчас они прекрасно понимают и знают, смотрят и на другие предприятия.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас и космические технологии есть, выставка это показала. Алена Сырова:

Оптика, электроника и так далее. Все то, чем мы гордимся. То есть Беларусь – страна с развитыми технологиями. Страна, которая хочет, чтобы ее такой видели и воспринимали. Для этого нам надо сосредоточиться не только на продаже и создании сборочных производств, кооперационных моментов, связанных со сферой сельского хозяйства, но и говорить о технологиях. Вопрос профильный. Изучали ли вы вопрос сотрудничества с тем регионом? Насколько сейчас можно подтвердить или опровергнуть мои слова, что мы становимся более привлекательными с точки зрения развития высоких технологий?

Павел Лущик, заместитель генерального директора по инновационной деятельности Научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Вы сказали, что африканский регион – это сырьевая база, но мы забываем, что Беларусь имеет интеллектуальный ресурс, выставка, которая уже полторы недели проходит, не зря называется «Беларусь интеллектуальная». Я думаю, кто был, видел, что более 400 разработок в различных сферах именно с высокими технологиями, новыми технологиями представлены на данной выставке. Поистине нужно это ценить и масштабировать, внедрять не только в близлежащие регионы, но и в страны африканские. Кирилл Казаков:

Что мы конкретно можем предложить? Павел Лущик:

К сожалению, с африканским регионом не так много работаем. Но в среднеазиатском регионе в прошлом году мы запустили совместное производство по травматологии и ортопедии. То есть технопарк и БНТУ поставляет заготовки, там делается финишная обработка, упаковка, маркировка, поставляется населению Узбекистана. Это медицинские изделия для травматологии, для остеосинтеза костей. Это для сращивания костей, протезирования. Кирилл Казаков:

Это шаг импортозамещения? Мы раньше их приобретали?