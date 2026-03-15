«СКА-Минск» за свою историю выиграл все! Как воспитывают чемпионов? Интервью с Андреем Крайновым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель гандбольного клуба «СКА-Минск» Андрей Крайнов. В спорт завел олимпийский чемпион Якимович

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Я из прекрасного города Слуцк. И там спорт номер один всегда был гандбол. Оттуда очень много прекрасных гандболистов. Один из них – олимпийский чемпион Михаил Якимович. Кстати, он меня в секцию и завел. Он уже играл за «СКА-Минск», за сборную Беларуси играл, и меня отвел. Так получилось со временем, что он заканчивал последнюю игру уже за сборную, а я играл первую. Мне было лет 15-16. В гандбол я пришел в 11 лет, а в 14 лет меня забрали в Республиканское училище олимпийского резерва. И я свою профессиональную карьеру начал здесь. О развитии спорта в начале 90-х. Спорт нам давал возможность выжить

Андрей Крайнов:

В это училище очень редко попадали люди, не мотивированные для спорта. То есть это была элита белорусских детей, которая в такой режим работы, – я не думаю, что даже взрослые могли бы выдержать тогда это. Вы же прекрасно знаете, те годы очень сложные были в плане становления страны. Спорт был на последнем месте. Очень мало внимания уделялось спорту. Я видел все. Нам не хватало, чтобы нормально питаться. Вы представляете, сколько мы тренировались... Это было до 1994 года, пока не произошли выборы, пришел наш Президент. Ситуация начала меняться очень сильно. Появилась форма, питание, появилось все. Эти 2-3 года было очень-очень плохо в спорте. Андрей Крайнов:

В том возрасте, в котором мы были, нам было по 14-15 лет, нам нужно было сначала выжить. Выжить в тех тяжелых условиях. Соответственно, спорт нам давал возможность выжить и стать уважаемыми людьми в обществе. Почему решил стать спортивным функционером?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему вы стали спортивным функционером? Большой спорт был завершен. Андрей Крайнов:

Я играл в очень хорошей команде. Очень много лет. Это Брестский гандбольный клуб. Параллельно я сыграл около 100 игр за национальную команду, национальную сборную Республики Беларусь. И когда я уже заканчивал, мне тяжело уже было играть, потому что у меня очень сильно болел тазобедренный сустав. Я понимал, что мне пора искать себя в другой жизни. Я приехал в Минск, и меня пригласили на разговор к тогдашнему директору гандбольного клуба «СКА-Минск» Галкину Павлу Владимировичу. Мы встретились, поговорили. Я занял самую низшую должность в клубе. Это администратор. Я начинал с администратора. Я два года поработал администратором, потому что спортсмен, приходящий в обычную жизнь, практически ничего не знает. Он не знает, что такое факс, я даже не понимал, как это работает. Потому что постоянно был на сборах, на тренировках.

Александр Осенко:

А почему все-таки бизнес, связанный со спортом, а не просто в бизнесе или в какой-то другой деятельности? Андрей Крайнов:

Я искал себя в разных моментах. Не то что я занимался бизнесом, но когда я поработал года 2-3, я понял, что мне это очень нравится, именно работать в спорте. Тем более в любимом гандболе. Александр Осенко:

А почему тогда не в Бресте, а в Минске? Андрей Крайнов:

Не сложилось. Семья у меня была здесь. Дом я начал строить здесь. Было очень много моментов, связанных с Минском. Хозяин Брестского гандбольного клуба мне предлагал остаться. Я не решился остаться в Бресте. «СКА-Минск» за свою историю выиграл все – какова стратегия клуба

Александр Осенко:

Стратегия гандбольного клуба «СКА-Минск» – это именно конвейер по подготовке спортсменов? Андрей Крайнов:

Стратегия такая, чтобы наша национальная команда очень прилично выглядела на международной арене. Гандбольный клуб «СКА-Минск» за свою историю выиграл все. Нам не надо ничего кому-то доказывать. История клуба легендарна, но мы хотим, чтобы наша национальная команда выглядела на международной арене очень достойно. Александр Осенко:

Какие цели вы перед собой ставите как спортивного функционера?