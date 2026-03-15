В Стокгольме прошла многотысячная акция солидарности с Палестиной и Ливаном

Стокгольм всколыхнула многотысячная акция солидарности с Палестиной и Ливаном. Жители шведской столицы вышли на улицы, требуя остановить военные действия Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С палестинскими флагами демонстранты прошли к зданию парламента. По мнению протестующих, Вашингтон своей поддержкой Тель-Авива в ближневосточном конфликте развязывает руки израильским властям, а аргументы о самообороне лишь прикрывают истинные масштабы трагедии.

Только за последние сутки в Ливане подтверждена гибель 14 медработников. Всемирная организация здравоохранения насчитала 27 атак на больницы и бригады скорой помощи, в которых погибли 30 человек. Общее число жертв ударов по Ливану с начала марта приближается к тысяче, еще более двух тысяч получили ранения. Почти половина погибших – женщины и дети.