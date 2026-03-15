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В Испании обрушилась башня средневекового замка Эскалоны

15 марта 2026 08:20
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В Испании произошло ЧП. Обрушилась башня замка Эскалоны, построенного в XV веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании обрушилась башня средневекового замка Эскалоны-2

Никто не пострадал. Однако некоторые припаркованные рядом автомобили были повреждены падающими камнями. По информации местных властей, на данный момент место происшествия оцепили. В ближайшие недели замок будет закрыт для туристов. Теперь предстоит оценить масштаб ущерба, а также провести осмотр остальной части замка, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения.

# Испания

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