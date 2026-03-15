В Испании обрушилась башня средневекового замка Эскалоны

В Испании произошло ЧП. Обрушилась башня замка Эскалоны, построенного в XV веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никто не пострадал. Однако некоторые припаркованные рядом автомобили были повреждены падающими камнями. По информации местных властей, на данный момент место происшествия оцепили. В ближайшие недели замок будет закрыт для туристов. Теперь предстоит оценить масштаб ущерба, а также провести осмотр остальной части замка, чтобы исключить возможность дальнейшего обрушения.