Символ суверенитета! День Конституции отмечается в Беларуси

Основной закон суверенной Республики был принят 32 года назад, в 1994-м. Этот документ стал фундаментом, на котором строится жизнь общества и государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: неуклонное следование Конституции позволяет Беларуси стабильно развиваться и идти вперед.

Работа над Конституцией растянулась на четыре года. Над текстом трудились депутаты, профессиональные юристы и социологи. Проекты документа публиковали в газетах для всенародного обсуждения, отправляли на экспертизу за рубеж. В итоге, после масштабных обсуждений 15 марта 1994 года Конституция была принята. Документ закрепил статус Беларуси как демократического государства, а высшей ценностью объявил человека, его права и свободы. Тогда же в стране впервые появился институт президентства.

Сергей Сивец, председатель Конституционного Суда Беларуси:

Конституция – это наш общественный договор. Это наш Основной закон, который формализует в своем тексте все те ключевые институты, которые, собственно, и определяют нашу жизнь, начиная от правого статуса личности, основ конституционного строя, политической системы государства, судебной системы нашей страны, местное управление и самоуправление. То есть это все то, что фактически и окружает нас в нашей обычной действительности. Ни одна Конституция в мире не является застывшей догмой. Жизнь меняется, и Основной закон должен отвечать на вызовы времени. В Беларуси ключевые изменения вносились путем прямого волеизъявления граждан – через референдумы. В нашей истории их было три. Первая серьезная корректировка произошла в 1996 году. Фактически осуществился переход к президентской республике с двухпалатным парламентом. На следующий референдум – 17 октября 2004 года – был вынесен один, но судьбоносный вопрос: снятие ограничений на количество президентских сроков для одного лица. Более 79 % участников тогда проголосовали «за». Однако самыми весомыми с политической точки зрения стали изменения, утвержденные в 2022 году. Ключевое нововведение – конституционный статус получило Всебелорусское народное собрание. Оно стало высшим представительным органом народовластия, призванным обеспечить стабильность конституционного строя и преемственность поколений.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

В 94-й год, 96-й тут жестко было поставлено – быть или не быть стране. Согласиться «лечь под Запад», то, что требовал Верховный Совет, или быть самостоятельным государством, независимым государством с сильной властью, с сильной социально-экономической защитой населения, как предлагал глава государства. Вот два. Поэтому народ поддержал Президента.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Документ, действительно, можно сказать, у нас коллективный, коллегиальный и народный. Конечно же, Конституция – это наш правовой фундамент, да и, по сути дела, после референдума, который прошел в 2022 году, это фундамент и идеологический. И основные направления развития нашего государства, так или иначе, отфиксированы в этом базовом документе. Конституция печатается на двух государственных языках в формате, максимально удобном для чтения – А5. С момента внесения правок только в Белорусском доме печати выпустили более 160 тысяч экземпляров Основного закона. И это не считая уникальных и подарочных изданий.