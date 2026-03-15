Праздничная проекция ко Дню Конституции украсила здание Минского облисполкома

В преддверии Дня Конституции здание Минского облисполкома украсила праздничная проекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня Конституции здание Минского облисполкома украсила праздничная проекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там изображены флаг и герб Беларуси, которые наряду с Конституцией, являются главными символами суверенной страны. Также проецируется геральдика Минска. Яркое зрелище на административном здании можно будет увидеть и сегодня ближе к 20:00.