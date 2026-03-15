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Праздничная проекция ко Дню Конституции украсила здание Минского облисполкома

15 марта 2026 08:29
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В преддверии Дня Конституции здание Минского облисполкома украсила праздничная проекция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная проекция ко Дню Конституции украсила здание Минского облисполкома -2

Там изображены флаг и герб Беларуси, которые наряду с Конституцией, являются главными символами суверенной страны. Также проецируется геральдика Минска. Яркое зрелище на административном здании можно будет увидеть и сегодня ближе к 20:00.

# Конституция

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