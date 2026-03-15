ЦСКА, «Зенит», Лига чемпионов: воспитанники минского СКА представляют топовые клубы Европы – Крайнов

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель гандбольного клуба «СКА-Минск» Андрей Крайнов.

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Я бы назвал наш клуб предприятием, даже конвейером. Потому что вы знаете, где играют наши игроки. Полсостава – в «Зените», в ЦСКА, в Лиге чемпионов. Скажем так, это не совсем наши воспитанники. Это игроки, прошедшие подготовку в нашем клубе. Люди, наверное, обидятся из Гродно, из Гомеля, которые отдавали нам детей. Это их заслуга, что они нашли этих детей. А мы уже, скажем так, превращали их в топовых игроков.