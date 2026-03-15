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ЦСКА, «Зенит», Лига чемпионов: воспитанники минского СКА представляют топовые клубы Европы – Крайнов

15 марта 2026 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – председатель гандбольного клуба «СКА-Минск» Андрей Крайнов.

ЦСКА, «Зенит», Лига чемпионов: воспитанники минского СКА представляют топовые клубы Европы – Крайнов-2

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:
Я бы назвал наш клуб предприятием, даже конвейером. Потому что вы знаете, где играют наши игроки. Полсостава – в «Зените», в ЦСКА, в Лиге чемпионов. Скажем так, это не совсем наши воспитанники. Это игроки, прошедшие подготовку в нашем клубе. Люди, наверное, обидятся из Гродно, из Гомеля, которые отдавали нам детей. Это их заслуга, что они нашли этих детей. А мы уже, скажем так, превращали их в топовых игроков.

Как ребенку попасть в детскую школу по гандболу – читайте здесь.

# Александр Осенко # Андрей Крайнов # Гандбол # Белорусские спортсмены

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