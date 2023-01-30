«Мы пытаемся всё равно там остаться». Зачем Беларуси продавать в Африку бумагу и картон?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.
Алена Сырова, СТВ:
Александр Александрович, мы им что? Они нам что? В контексте вашей сферы.
Кирилл Казаков, СТВ:
У них там дерева нет, там баобаб на всю саванну.
Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:
В контексте деревообработки и деревообрабатывающих производств мы в основном туда поставляем, в африканские страны, бумагу и картон. Это газетная бумага нашего «Завода газетной бумаги» в Шклове, картон «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
Кирилл Казаков:
То есть мы думаем, что газеты зимбабвийские на нашей бумаге напечатаны?
Александр Пшенный:
В Зимбабве мы еще не поставляем. В основном это Египет, Марокко, Тунис – ближайшие страны африканского региона. И достаточно успешно мы идем. Мы уже с 2015 года на этом рынке присутствуем. И тоже понимаем, что несмотря на то, что нам выгоднее было и остается торговать с Европейским союзом (до введения санкций), с Российской Федерацией, но мы пытаемся все равно там остаться, заякориться и все время развиваться. Потому что понимаем, что нужно диверсифицировать свои экспортные поставки.
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