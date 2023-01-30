«Мы пытаемся всё равно там остаться». Зачем Беларуси продавать в Африку бумагу и картон?

Новости Беларуси. 30 января в 18:30 на СТВ. Какой интерес белорусов в Африке и почему расстояние для экономического партнерства – не помеха? На площадке ток-шоу « По существу » эксперты разберут причины ближневосточного и африканского визитов Александра Лукашенко и как приходится выстраивать отношения с партнерами из стран дальней дуги, когда с географически близкими странами оборван контакт.

Алена Сырова, СТВ:

Александр Александрович, мы им что? Они нам что? В контексте вашей сферы.

Кирилл Казаков, СТВ:

У них там дерева нет, там баобаб на всю саванну.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

В контексте деревообработки и деревообрабатывающих производств мы в основном туда поставляем, в африканские страны, бумагу и картон. Это газетная бумага нашего «Завода газетной бумаги» в Шклове, картон «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Кирилл Казаков:

То есть мы думаем, что газеты зимбабвийские на нашей бумаге напечатаны?