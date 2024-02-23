«Живите долго и мужественно!» – Лукашенко поздравил военных с Днём защитника Отечества

Живите долго и мужественно – такими словами Главнокомандующий напутствовал людей в погонах, всех, кто сегодня, 23 февраля, отмечает День защитника Отечества. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны высшему офицерскому составу силовых ведомств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это люди, благодаря профессиональной выучке и личным качествам которых, несмотря на откровенно недружественные шаги наших соседей, всемирную турбулентность, Беларусь остается спокойной и мирной. Это люди, на которых должны равняться. Многие из них шли к своим наградам годами – тем ценнее они. Но сказанное сегодня во Дворце Независимости Президентом адресовано каждому, кто готов в любой момент стать на защиту Родины и, что еще важнее, не допустить потери мира. Алена Сырова продолжит.

Валерий Ревенко и еще трое сегодня получили генеральские погоны, реализовав мечту всех лейтенантов. У каждого из них за плечами долгий профессиональный путь. У них получилось. В зале вручения государственных наград сегодня не только эти генералы и руководители силовых ведомств, но и сотрудники, чья служба в интересах нашего государства никак не может быть связана с публичностью. Но Президент в своем обращении в их лице ко всем, кто сохраняет Беларусь мирной, частично намекнет, чем занимаются эти мужчины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы награждаем истинных защитников Отечества за боевые заслуги в мирное время. И мирным для нас оно остается, потому что наши войны стоят сегодня на пути реального врага как преграда. Стоят непреодолимой стеной, своевременно выявляя и задерживая диверсантов, проводя разминирование взрывных устройств. Подробности.

Перед нашими военными сегодня стоит задача, возможно, даже сложнее той, что звучит «защищать Родину». Главнокомандующий ориентирует каждого на недопущение втягивания в военные конфликты Беларуси. А такие планы есть. Их не оставляют оппоненты. И чтобы противостоять этому, одной боевой выучки недостаточно. Лукашенко – военнослужащим: вы должны стать примером, который воспитывает без слов!

Примеры мужества и стойкости в защите Отечества есть не только в Вооруженных Силах. Сегодня в одном строю и представители МВД, и Следственного комитета. Представители последнего, к слову, получали орден «За службу Родине» 3-й степени. Его присваивают за особые заслуги в укреплении государственной безопасности, охране государственной границы и борьбе с преступностью. Полковник юстиции Александр Семеник, например, вместе с коллегами пресек деятельность международного криптообменного сервиса, который обосновался в Беларуси и помогал контрагентам производить теневые расчеты. Лавочка прикрыта.

Глава государства поблагодарил за службу сегодня и прекрасную половину человечества. Женщин в Беларуси хоть и не призывают на срочную службу, но в каждом силовом ведомстве они есть. И без их чуткости, мудрости и профессионализма мужчинам было бы сложнее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы поздравляем сегодня всех, кто носит погоны. Это значит, что это не только мужской праздник. Он уже стал всенародным – женским, мужским – праздником, потому что очень много наших добрых доблестных женщин носят сегодня погоны военнослужащего. Поэтому еще раз с этим всенародным светлым праздником.