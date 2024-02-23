Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ – как отреагировали в Минобороны Беларуси?

Живите долго и мужественно – такими словами Главнокомандующий напутствовал людей в погонах, всех, кто сегодня, 23 февраля, отмечает День защитника Отечества. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны высшему офицерскому составу силовых ведомств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова: Ладно бы нам проблемы доставляли только наши, скажем так, партнеры… Вот, прозвучали заявления Пашиняна о том, что они замораживают свое участие в ОДКБ.

Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

Что касается общей обстановки, безусловно, мы контактируем с нашими западными коллегами. Более того, скажу, что на сегодня в ряде ведущих западных государств, в военных ведомствах начинается понимание того, что контакты с Вооруженными Силами, контакты с Беларусью необходимы. Мы это слышим. Более того, они начали это кулуарно озвучивать. То есть работа будет продолжаться – именно снизить градус напряженности. Если глобально – предотвратить войну. Не дай бог она у нас случится.

Что качается сотрудничества в рамках ОДКБ. Я думаю, что преждевременно делать выводы – есть политические заявления, есть взаимоотношения между Вооруженными Силами, которые на сегодня существуют – у нас есть планы, и мы работаем по этим планам. Поэтому политические заявления давайте оставим в стороне, а будем развивать все равно сотрудничество с нашим на сегодня партнером по ОДКБ – Арменией.

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