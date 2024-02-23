Военные ответили Лукашенко на поздравление: приложим все усилия для укрепления обороноспособности!

Мы наследники победителей. И этот статус обязаны передать детям во имя их безопасного и мирного будущего. Об этом заявил Александр Лукашенко во время вручения госнаград и погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: на наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси! Подробнее.

Преданно служить своей стране и своему народу – это колоссальная ответственность за настоящее и будущее каждого из нас. Потому носить погоны и тем более достигать карьерного роста в данной сфере должны исключительно патриоты.

Владимир Белый, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, в этот знаменательный день, День защитников Отечества, святой праздник для всех нас, людей в погонах, позвольте от лица всех офицеров, которым присвоены генеральские звания, а также вручаются высокие государственные награды, поблагодарить вас за высокую оценку нашего труда. И прежде всего труда воинских коллективов, которые мы возглавляем. Мы понимаем высокую ответственность, которая на нас возлагается. Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, уверяю вас, что мы приложим все усилия для укрепления обороноспособности нашего государства и его надежной защиты. Служим Республике Беларусь!