Экскурсию во Дворец Независимости провели для работников «Интеграла» и «Агат – системы управления»

В этот праздничный день Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для посетителей. Сегодня, 23 февраля, экскурсию по политическому закулисью провели для работников предприятий «Интеграл» и «Агат – системы управления», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проникнуться атмосферой места, где вершится история страны, смогли более сотни человек.

Гостей ознакомили с историей дворца и провели по залам, где проходили важные для страны встречи и события. Им также рассказали о работах белорусских дизайнеров, строителей, скульпторов и художников. Отечественные участвовали в возведении и оформлении рабочей резиденции на всех этапах. Все посетители получили возможность сделать памятные фото. Символ независимости и единства белорусской нации многие из них видели раньше только на телеэкранах.

Даниил Петрашевич, наладчик технологического оборудования ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»: Поражаюсь, мы посещаем те залы, где когда-то творилась история. Впечатлений просто масса. И все из них максимально положительные.

Кристина Тарабеш, контролер деталей и приборов ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»: Очень все так ярко, насыщенно, красиво, я вообще не ожидала такое увидеть. – Сразу было очень волнительно!

Максим Максимович, заместитель генерального директора по развитию и подготовке производства ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:

Я здесь впервые. Красиво, масштабно, стильно. В общем, все, как и в нашей родной стране.

Экскурсии во Дворце Независимости уже давно стали традиционными. Сделать его доступным для посетителей – поручение главы нашего государства. Ежегодно здесь бывают несколько тысяч человек.