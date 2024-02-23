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Занимается вышивкой, открыла музей и даже читает рэп! В Старых Дорогах выбрали супербабушку

23 февраля 2024 17:24
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Проявить себя на сцене, заняться рисованием или стать волонтером. Сегодня возможностей проявить себя на пенсии много. Так, жительница Старых Дорог Нина Андреевна Пархимович в свои 69 стала местной супербабушкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ведь ее творчество насчитывает сотни работ самых разных видов, она коллекционирует предметы старины и даже читает рэп.

Далее – Дарья Авсюк.

Занимается вышивкой, открыла музей и даже читает рэп! В Старых Дорогах выбрали супербабушку-1

Если увлеклась, не остановить ничем.
И чтоб не говорили про мой интеллект,
Я люблю кухарить, плести бисером и рэп.

Занимается вышивкой, открыла музей и даже читает рэп! В Старых Дорогах выбрали супербабушку-4

И это еще не все увлечения Нины Андреевны Пархимович. Ее дом напоминает самый настоящий музей. Более 120 сотканных поясов, плетение бисером, вышивка лентами, соломка. Общее количество работ не сосчитать. Рукоделием женщина занимается с самого детства, и с годами ее мастерство только растет.

Занимается вышивкой, открыла музей и даже читает рэп! В Старых Дорогах выбрали супербабушку-7

Нина Пархимович:
Вот моя первая работа. Гладь ложилась как-то прямо, как я не умудрялась, все равно ложилась прямо. А сейчас я научилась. Некоторые говорят, что напечатано. В летнее время – цветоводство, а в зимнее время – рукоделие, это меня вдохновляет. Конечно, не забывать традиции, чтобы детки и внучки все это сохранили, помнили и приумножали.

Занимается вышивкой, открыла музей и даже читает рэп! В Старых Дорогах выбрали супербабушку-10

Родом женщина из деревни Рухово Стародорожского района. В семье было 12 детей, и всех объединяло творчество и труд. Отец сам построил дом, шил сапоги и одежду, делал мебель. Мама тоже мастер на все руки. Чтобы сохранить память, Нина Андреевна начала собирать вещи родных. Только рушников в коллекции около 30 штук.

Подробности в видео.

# Народное творчество # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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