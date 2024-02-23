Валерий Ревенко: разговор у Президента был серьёзный – мы понимаем, что расслабляться нам нельзя

Живите долго и мужественно – такими словами Главнокомандующий напутствовал людей в погонах, всех, кто сегодня, 23 февраля, отмечает День защитника Отечества. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны высшему офицерскому составу силовых ведомств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня все чуть собраннее, чем обычно в таких случаях. Мужской вторничный разговор с Президентом людей в погонах еще больше погрузил в реалии.