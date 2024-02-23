Валерий Ревенко: разговор у Президента был серьёзный – мы понимаем, что расслабляться нам нельзя

Живите долго и мужественно – такими словами Главнокомандующий напутствовал людей в погонах, всех, кто сегодня, 23 февраля, отмечает День защитника Отечества. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны высшему офицерскому составу силовых ведомств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня все чуть собраннее, чем обычно в таких случаях. Мужской вторничный разговор с Президентом людей в погонах еще больше погрузил в реалии.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
Разговор у Президента был действительно серьезный, принципиальный. Руководители силовых ведомств дали критическую, принципиальную оценку того, что происходит сегодня. После этого разговора мы понимаем, что расслабляться нам нельзя. Нам необходимо и дальше работать над обеспечением безопасности нашего государства, его защиты. Очень мне запомнились слова Президента: если будет каждый выполнять задачи на своем месте, то народу Беларуси беспокоиться не о чем. И сегодняшние награды, воинские звания – это показатель того, что свою работу мы выполняем, за свою работу мы можем гордиться. И народ Беларуси может спать спокойно.
Читайте также:
Лукашенко: на наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси!
Военные ответили Лукашенко на поздравление: приложим все усилия для укрепления обороноспособности!
Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ – как отреагировали в Минобороны Беларуси?