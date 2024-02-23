Лукашенко – военнослужащим: вы должны стать примером, который воспитывает без слов!
Живите долго и мужественно – такими словами Главнокомандующий напутствовал людей в погонах, всех, кто сегодня, 23 февраля, отмечает День защитника Отечества. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны высшему офицерскому составу силовых ведомств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На людях в погонах лежит еще и моральная ответственность: на них равняются, им доверяют и захотят ли на них быть похожими те, кто придут после. Что в них будет воспитано – очень многое зависит от тех, кто сегодня стоит в этом зале.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кто, если не вы, должны стать примером исключительной преданности Отечеству, кто, если не вы, можете быть примером мужества и доблести? Примером, который воспитывает без слов. Ведь как бы ни развивались современное технологическое направление и современные технологии, как бы ни совершенствовались средства ведения боя, без стойкости и крепости, духа воина нет и не может быть побед. Опять как всегда в центре внимания человек.
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