Лукашенко – военнослужащим: вы должны стать примером, который воспитывает без слов!

Живите долго и мужественно – такими словами Главнокомандующий напутствовал людей в погонах, всех, кто сегодня, 23 февраля, отмечает День защитника Отечества. Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны высшему офицерскому составу силовых ведомств страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На людях в погонах лежит еще и моральная ответственность: на них равняются, им доверяют и захотят ли на них быть похожими те, кто придут после. Что в них будет воспитано – очень многое зависит от тех, кто сегодня стоит в этом зале.