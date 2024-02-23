«Волнительный для меня момент». Пообщались с избирателями, которые голосуют впервые

Избирательная кампания в Беларуси идет активно. За три дня досрочного голосования в Минской области получили бюллетени 23,56 % граждан от общего числа включенных в списки для голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на участке № 2 города Любань в списках свыше 2 400 жителей. И 25 % из них уже сделали свой выбор. Особенно активна молодежь. А самый волнительный момент для тех, кто голосует впервые. Ответственный выбор! На память о значимом событии – подарок.

Константин Литошко: Я пришел проголосовать впервые со своей мамой. Это очень ответственный и волнительный для меня момент. Я считаю, что депутат должен быть честным, открытым человеком, который будет делать только лучшее для района.

Наталья Чоканару, председатель участковой избирательной комиссии Первомайского участка для голосования № 2:

У нас на участке проживает таких 20 человек. Из них уже довольно много пришло проголосовать, ответственно. Люди приехали из своих учебных мест.

Напомним, в субботу также можно досрочно проголосовать с 12 до 19 часов. Участки работают без перерыва на обед. Основной день голосования – 25 февраля.