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«Волнительный для меня момент». Пообщались с избирателями, которые голосуют впервые

23 февраля 2024 17:35
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Избирательная кампания в Беларуси идет активно. За три дня досрочного голосования в Минской области получили бюллетени 23,56 % граждан от общего числа включенных в списки для голосования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Волнительный для меня момент». Пообщались с избирателями, которые голосуют впервые-1

Так, на участке № 2 города Любань в списках свыше 2 400 жителей. И 25 % из них уже сделали свой выбор. Особенно активна молодежь. А самый волнительный момент для тех, кто голосует впервые. Ответственный выбор! На память о значимом событии – подарок.

«Волнительный для меня момент». Пообщались с избирателями, которые голосуют впервые-4

Константин Литошко:
Я пришел проголосовать впервые со своей мамой. Это очень ответственный и волнительный для меня момент. Я считаю, что депутат должен быть честным, открытым человеком, который будет делать только лучшее для района.

«Волнительный для меня момент». Пообщались с избирателями, которые голосуют впервые-7

Наталья Чоканару, председатель участковой избирательной комиссии Первомайского участка для голосования № 2:
У нас на участке проживает таких 20 человек. Из них уже довольно много пришло проголосовать, ответственно. Люди приехали из своих учебных мест.

Напомним, в субботу также можно досрочно проголосовать с 12 до 19 часов. Участки работают без перерыва на обед. Основной день голосования – 25 февраля.

# Выборы в Беларуси # общество

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