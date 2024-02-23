Лукашенко: на наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси!

Мы наследники победителей. И этот статус обязаны передать детям во имя их безопасного и мирного будущего. Об этом заявил Александр Лукашенко во время вручения госнаград и погон высшему офицерскому составу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что церемония состоялась именно сегодня – в День защитников Отечества. Люди в погонах наш надежный щит. Особенно учитывая серьезность происходящего вокруг Беларуси. Несмотря на проводимую нами миролюбивую политику (этот постулат остается неизменным), мы вынуждены защищаться. Говорим об этом абсолютно открыто, а еще и о тех фактах, которые, к счастью, известны нашим людям в погонах. Речь о готовящихся провокациях. О диверсиях публично (насколько это возможно) говорил на неделе Президент. Потому в связи с нарастанием неприкрытой агрессии мы проводим дополнительные мероприятия по усилению безопасности по всем фронтам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас спокойствие и тишина, потому что наши парни внедряются в террористические группы с риском для своей жизни, перекрывают каналы поставок в страну смертоносного оружия и боеприпасов, пресекают шпионскую деятельность зарубежных спецслужб. Наш народ спит спокойно, потому что в боевых операциях, порой с риском для жизни, участвуют и офицеры, и генералы. Сегодня лучшие из них удостоены высоких государственных наград и высших воинских званий. Спасибо, уважаемые друзья, вам за службу. За то, что гибридные атаки на Беларусь не переросли в полномасштабную горячую бойню. Спасибо всем, кто плечом к плечу стоит рядом с вами, оберегая мир и покой на родной земле.

Обращаюсь к каждому, кто выбрал благородную профессию – Родину защищать. Ко всем, кто уже сейчас мечтает когда-нибудь надеть военный мундир и с честью служить своей стране и своему народу. На наши плечи возложена высочайшая ответственность за будущее Беларуси. И речь не только о готовности встать на ее защиту с оружием в руках, не допустить втягивание страны в конфликт. Сегодня как никогда важно ваше участие в воспитании подрастающего поколения. Вы живой пример этому поколению.