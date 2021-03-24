Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»

Новости Беларуси. Беларусь не нуждается в сторонних советниках. Белорусы 24 марта пикетируют дипмиссии Польши и Литвы с требованием не вмешиваться во внутренние дела нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители Бреста пришли к зданию польского Генконсульства, чтобы выразить свою позицию в отношении героизации военных преступников. Общественность всколыхнула скандальная история с брестской школой.

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?