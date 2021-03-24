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Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»

24 марта 2021 11:22
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Новости Беларуси. Беларусь не нуждается в сторонних советниках. Белорусы 24 марта пикетируют дипмиссии Польши и Литвы с требованием не вмешиваться во внутренние дела нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители Бреста пришли к зданию польского Генконсульства, чтобы выразить свою позицию в отношении героизации военных преступников. Общественность всколыхнула скандальная история с брестской школой.

«В начале мероприятия гимн Польши спели». Каких героев «учат любить» в частной школе Бреста?

Не допустить нового геноцида – с такими лозунгами на плакатах брестчане пикетировали Генконсульство Польши.  

Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»-1

Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается. Против того, что Бурый творил. И чему учат наших детей?  

Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»-4

Против переписывания истории. История, конечно, сложная вещь, и со временем иногда взгляды меняются. Но у нас есть свои взгляды, мы их отстаиваем и считаем, что Беларусь как суверенная страна должна сама решать свои вопросы.  

Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»-7

Пришли выразить свою позицию в отношении тех людей, которые сегодня на Западе, типа Латушко, Тихановской, которые хотят уничтожишь нашу родную Беларусь.  

Жительница Бреста: «Мы против возрождения фашизма, которое уже начинается»-10

Жители Минска также высказывали свою точку зрения. Позиция тех, кто собрался у посольств иностранных государств, однозначна: Беларусь не должна и не будет жить по чужой указке. Напомним, 23 марта пикеты белорусов прошли у посольств США и Украины.  

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# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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