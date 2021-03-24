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«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны

24 марта 2021 11:41
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Новости Беларуси. Беларусь не нуждается в сторонних советниках. Белорусы 24 марта пикетируют дипмиссии Польши и Литвы с требованием не вмешиваться во внутренние дела нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны-1

Свое мнение выразили 24 марта в Гродно, у Генерального консульства Литвы. Люди возмущены политикой соседней страны, которая пытается диктовать экономические и политические сценарии.  

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны-4

Гродненцы пришли с плакатами и государственными флагами, чтобы показать, что только белорусы будут хозяевами на своей земле.  

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны-7

Мы суверенное, независимое государство, полноправный член ООН уже многие десятилетия. Мы сделали свой выбор, мы имеем на это право и мы хотим быть услышанными. Мы хотим, чтобы Литва решала свои проблемы, которых у них достаточно. Мы не хотим, чтобы ни одно государство вмешивалось во внутренние наши дела. Мы хотим, чтобы отношения геополитические с сопредельными либо иными странами мира мы решали как партнеры.  

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны-10

Мы привыкли жить здесь, на Гродненщине, в мире, в дружбе, согласии. Здесь большая диаспора литовская, мы уважаем традиции, культуру. Но то, что в последнее время творится в мире и как ведет себя литовская власть, просто возмущает, потому что вмешиваются, нагло вмешиваются в наши дела.  

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны-13

Жители Минска также высказывали свою точку зрения. Позиция тех, кто собрался у посольств иностранных государств, однозначна: Беларусь не должна и не будет жить по чужой указке. Напомним, 23 марта пикеты белорусов прошли у посольств США и Украины.  

«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны-16

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# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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