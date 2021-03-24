«Нагло вмешиваются в наши дела». У Генконсульства Литвы собрались белорусы, возмущённые политикой соседней страны

Новости Беларуси. Беларусь не нуждается в сторонних советниках. Белорусы 24 марта пикетируют дипмиссии Польши и Литвы с требованием не вмешиваться во внутренние дела нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое мнение выразили 24 марта в Гродно, у Генерального консульства Литвы. Люди возмущены политикой соседней страны, которая пытается диктовать экономические и политические сценарии.

Гродненцы пришли с плакатами и государственными флагами, чтобы показать, что только белорусы будут хозяевами на своей земле.

Мы суверенное, независимое государство, полноправный член ООН уже многие десятилетия. Мы сделали свой выбор, мы имеем на это право и мы хотим быть услышанными. Мы хотим, чтобы Литва решала свои проблемы, которых у них достаточно. Мы не хотим, чтобы ни одно государство вмешивалось во внутренние наши дела. Мы хотим, чтобы отношения геополитические с сопредельными либо иными странами мира мы решали как партнеры.

Мы привыкли жить здесь, на Гродненщине, в мире, в дружбе, согласии. Здесь большая диаспора литовская, мы уважаем традиции, культуру. Но то, что в последнее время творится в мире и как ведет себя литовская власть, просто возмущает, потому что вмешиваются, нагло вмешиваются в наши дела.